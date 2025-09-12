به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اکبر نژاد صفری عصر جمعه در مراسم جشن تولد شهیده سیده محیا صدیقی صابر که در مزار شهدای آستانه‌اشرفیه برگزار شد، با اشاره به جایگاه شهدا در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: شهید با شهادت خود، فضای تاریک را روشن می‌کند و مسیر را برای عالم و عالمان، به ویژه دانش‌آموزان، تبیین می‌نماید.

وی در ادامه با انتقاد از نگاه دشمنان نسبت به فرهنگ شهادت گفت: دشمنانش گمان می‌کنند با شهادت جوانان می‌توانند کشور را به زانو درآورند، اما این تصور ناشی از جهل و نادانی است و خون شهیدان، در رگ‌های مردم این کشور، استان گیلان و به ویژه آستانه‌اشرفیه جاری است.

حجت‌الاسلام نژاد صفری با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی شهیده سیده محیا صدیقی صابر، افزود: شهیدان چراغ راه و راهنمای نسل‌ها هستند و شهادت آن‌ها سند ننگینی برای دشمنان به ثبت می‌رساند.

وی همچنین از خانواده شهیدان صدیقی به عنوان خانواده‌ای علمی یاد کرد که آثار آنان نه تنها برای استان و کشور بلکه برای جهان نیز برکت‌آفرین بوده است.

مدیر بنیاد نوجوان تبلیغات اسلامی گیلان گفت: حضور افراد بسیاری از نقاط مختلف جهان در این مکان مقدس، باعث شده است تا اسرائیل به عنوان دشمن ملت‌ها، منفور و نفرین شود.

نژاد صفری در پایان، با تأکید بر تأثیرگذاری واسطه‌گری شهدا بیان کرد: شهیدان مرده نیستند بلکه زنده‌اند و هر گره‌ای را با واسطه‌گری خود باز می‌کنند.