۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۱

آیا مجلس از توافقات اخیر ایران با آژانس اطلاع دارد؟

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه، گفت: تصمیم در شورای امنیت ملی گرفته شده که رئیس مجلس هم جز اعضای این شورا است.

