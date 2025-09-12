دریافت 3 MB کد خبر 6586774 https://mehrnews.com/x38ZmY ۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۱ کد خبر 6586774 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۱ آیا مجلس از توافقات اخیر ایران با آژانس اطلاع دارد؟ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه، گفت: تصمیم در شورای امنیت ملی گرفته شده که رئیس مجلس هم جز اعضای این شورا است. کپی شد مطالب مرتبط عراقچی: شروط سه کشور اروپایی برای تمدید اسنپ بک، غیر عاقلانه بود نجفی: ۷۲ درصد از فعالیتهای راستیآزمایی آژانس در ایران انجام شده است عراقچی: رژیم صهیونیستی بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت منطقه است برچسبها آژانس بین المللی انرژی اتمی رافائل گروسی سید عباس عراقچی وزارت خارجه مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف
