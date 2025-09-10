به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در وین در نشست عصر امروز شورای حکام آژانس (۱۹ شهریور ۱۴۰۴) ذیل دستورکار اجرای پادمان در ایران تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران تا زمان حمله غیرقانونی به تاسیساتش همواره بالاترین سطح شفافیت و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را داشته است.

نجفی با استناد به آمار منتشر شده توسط آژانس، یادآور شد که بیش از ۷۲ درصد از کل فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس در کشورهایی که موافقتنامه پادمان را اجرا می‌کنند، در ایران انجام شده و بیش از ۲۲ درصد از کل بازرسی‌های آژانس در سال ۲۰۲۴ مربوط به تأسیسات هسته‌ای ایران بوده است، در حالی که این تأسیسات تنها سه درصد از ظرفیت جهانی را شامل می‌شوند.

سفیر ایران تصریح کرد: همراه با این همکاری بی‌سابقه و نظارت دائمی آژانس بر هر گرم مواد هسته‌ای و هر سانتریفیوژ در ایران، گزارش رسمی مدیرکل آژانس در ژوئن ۲۰۲۵، پیش از حملات اخیر، علیرغم نقص‌هایش، هیچ‌گونه اشاره‌ای هم به انحراف مواد هسته‌ای یا عدم پایبندی ایران ندارد. حتی جامعه اطلاعاتی آمریکا نیز همزمان اذعان کرد که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. با این وجود، ایالات متحده و سه کشور اروپایی (E3) در نشست ژوئن ۲۰۲۵، قطعنامه‌ای سیاسی علیه ایران به تصویب رساندند.

وی تأکیدکرد: در شرایطی که ایران اطلاعات محرمانه و حاوی جزئیات درباره تأسیسات هسته‌ای خود در اختیار آژانس قرار داده بود، این شفافیت حداکثری از سوی سایرین مورد سوءاستفاده قرار گرفت و به تهدید امنیت سایت‌ها، تأسیسات و حتی دانشمندان هسته‌ای ایران انجامید.



نجفی با محکوم‌کردن اعتراف آشکار رئیس‌جمهور آمریکا به مسئولیت حملات علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران گفت: این اعتراف نقض فاحش حقوق بین‌الملل و ضربه‌ای جدی به اعتبار و مشروعیت رژیم عدم اشاعه و ان پی تی است. وی افزود: اینکه به اصطلاح امین معاهده ان‌پی‌تی (آمریکا) چنین حملاتی را نه تنها توجیه بلکه به آن افتخار کند، اصول بنیادین ان پی تی، از جمله استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را به چالش می‌کشد.

سفیر و نماینده دائم ایران همچنین به اظهارات تحریک‌آمیز برخی مقامات اروپایی از جمله صدر اعظم آلمان اشاره کرد که حملات اسرائیل را «کار کثیفی از طرف بقیه» توصیف کرده است. ایشان افزود: این‌گونه مواضع نه‌تنها حمایت علنی از یک عمل تجاوزکارانه علیه تأسیسات صلح‌آمیز تحت پادمان است، بلکه به معنای چشم‌پوشی از مسئولیت‌های حقوقی و بین‌المللی E3 در قبال ان‌پی‌تی و قطعنامه‌های کنفرانس عمومی آژانس و شورای امنیت است.

سفیر ایران در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با وجود این شرایط استثنایی و تهدیدات مستمر، همچنان با حسن نیت با آژانس در مسیر تفاهم در خصوص «گام‌های عملی» همکاری کرده است. وی توضیح داد: پس از چندین دور مذاکرات فنی در تهران و وین، پیش‌نویس تنظیم و نهایتاً توسط وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل آژانس در قاهره امضا شد.

وی تأکید کرد: ایران آماده است در چارچوب قانون مصوب مجلس، همکاری‌های خود را با آژانس ادامه دهد، مشروط بر آنکه امنیت، حقوق و منافع مشروع کشور در چارچوب توافقات پادمانی و شرایط ویژه کنونی به‌طور کامل رعایت گردد.

نماینده ایران همچنین تاکید کرد که در صورت هر گونه اقدام غیرقانونی علیه ایران از جمله تکرار تجاوز یا بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده، نباید انتظار داشت که ایران به اجرای اقدامات عملی توافق شده در قاهره ادامه دهد.