تاریخ مراسم تشییع پیکر مرحوم بهمن رجبی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه موسیقی ایران، مراسم تشییع پیکر بهمن رجبی نوازنده و مدرس پیشکسوت تمبک، روز دوشنبه ۲۴ شهریور ساعت ۹:۳۰ از مقابل خانه هنرمندان تهران آغاز و پیکر این هنرمند در بهشت زهرا (س) به خاک سپرده می‌شود.

این هنرمند از اولین نوازندگان معاصر تمبک است که در آثار و کنسرت‌های خود توجه ویژه ای به تمبک به عنوان یک ساز تک نواز مبذول داشته و آثار وی و ابداعات او در زمینه تکنوازی تمبک موید این نکته است.

از ابداعات وی در تکنیک نوازندگی تنبک می توان به افزودن ۱۱ نوع ریز اشاره کرد.

تالیف کتاب های آموزشی از جمله «آموزش تمبک – ابتدایی و متوسطه»، «آموزش تمبک – عالی و وفوق عالی»، «تمبک و نگرشی به ریتم از زوایای مختلف» از جمله آثار پژوهشی و تالیفی زنده یاد بهمن رجبی به حساب می آید.

حضور در پروژه هایی چون «سواران دشت امید» اثر حسین علیزاده، «گفتگوی چپ و راست» با همراهی فربد یداللهی، «مکتب عشق» به آهنگسازی مازیار شاهی، «نظم و وزن»، «آوای چکاد» با همراهی علیرضا جواهری، «گلچین یک و دو» اثر رضا شفیعیان و حضور در چندین اجرای زنده موسیقایی از جمله فعالیت های مرحوم بهمن رجبی به حساب می آیند.