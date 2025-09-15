بهمن رجبی از خانه هنرمندان به خانه ابدی رفت؛ وداع با یک هنرمند پیشگام

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مرحوم بهمن رجبی مدرس موسیقی، پژوهشگر و از نوازندگان عرصه تمبک نوازی روز دوشنبه بیست و چهارم شهریور از مقابل خانه هنرمندان ایران به سمت بهشت زهرا (س) تشییع شد.

علی اکبر شکارچی، کیهان کلهر، حمیدرضا نوربخش، اینانلو، حسین علیشاپور، شهرام صارمی، حمیدرضا عاطفی، فربد یداللهی، شروین مهاجر ، نیما جوان، امیر شریفی، امیر اثنی عشری، آرش فرهنگ فر و جمعی دیگر از اهالی موسیقی از جمله هنرمندانی بود که در این‌ مراسم حضور داشتند.

زنده یاد بهمن رجبی از اولین نوازندگان معاصر تمبک است که در آثار و کنسرت‌های خود توجه ویژه ای به تمبک به عنوان یک ساز تک نواز مبذول داشت و آثار وی و ابداعات او در زمینه تکنوازی تمبک موید این نکته است.

از ابداعات وی در تکنیک نوازندگی تنبک می توان به افزودن ۱۱ نوع ریز اشاره کرد.

تالیف کتاب های آموزشی از جمله «آموزش تمبک - ابتدایی و متوسطه»، «آموزش تمبک - عالی و وفوق عالی»، «تمبک و نگرشی به ریتم از زوایای مختلف» از جمله آثار پژوهشی و تالیفی زنده یاد بهمن رجبی به حساب می آید.

حضور در پروژه هایی چون «سواران دشت امید» اثر حسین علیزاده، «گفتگوی چپ و راست» با همراهی فربد یداللهی، «مکتب عشق» به آهنگسازی مازیار شاهی، «نظم و وزن»، «آوای چکاد» با همراهی علیرضا جواهری، «گلچین یک و دو» اثر رضا شفیعیان و حضور در چندین اجرای زنده موسیقایی از جمله فعالیت های مرحوم بهمن رجبی به حساب می آید.

این گزارش در حال به روز رسانی است ...