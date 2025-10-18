اعلام جزئیات مراسم گرامیداشت بهمن رجبی در فرهنگسرای نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت چهلمین روز درگذشت زنده یاد بهمن رجبی نوازنده و مدرس تمبک جمعه دوم آبان ساعت ۱۹:۳۰ در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور و سخنرانی چهره‌های پیشکسوت فرهنگی و موسیقی، اجرای موسیقی و پخش بخش‌های از فیلم مستند «تمبک» همراه خواهد بود.

پیمان سلطانی آهنگساز و رهبر ارکستر درباره این مراسم گفت: این مراسم در راستای اندیشه‌های زنده یاد بهمن رجبی خواهد بود؛ این هنرمند فقید با آنکه خود سبک و شیوه‌ منحصر به فردی در نوازندگی داشت اما همواره از سلیقه‌ها و شیوه‌های دیگر استقبال می‌کرد. همچنین به نقش بانوان در موسیقی بسیار اهمیت می داد از این رو این مراسم با نگاه ویژه‌ای به اندیشه‌های این هنرمند و با همان راه و روش برگزار می‌شود.

بهمن رجبی، متولد ۱۳۱۸ در رشت بود. او از سال ۱۳۵۰ فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه تکنوازی و دونوازی تمبک در همکاری با سازهای ملودیک آغاز کرد. او با هنرمندانی نظیر پرویز مشکاتیان، رضا شفیعیان، محمد موسوی همکاری داشت و همکاری‌اش در قطعه «سواران دشت امید» ساخته‌ حسین علیزاده از شاخص‌ترین آثار اوست.

رجبی سال ۱۳۸۴ با ارکستر ملل به رهبری پیمان سلطانی نیز همکاری داشت. از دیگر آثار او می‌توان به قطعه‌ مشهور «گفت‌وگوی چپ‌وراست» اشاره کرد که در جلد دوم کتاب آموزش تمبک او منتشر شده است. او در تک‌نوازی تمبک ابداعات مهمی از جمله افزودن ۱۱ نوع ریز به تکنیک‌های این ساز داشت.

بهمن رجبی ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ در سن ۸۶ سالگی در تهران درگذشت.

