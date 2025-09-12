  1. استانها
  2. بوشهر
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۲

ثبت دقیق وقایع حیاتی بنیان برنامه‌ریزی برای توسعه شهرستان دیلم است

بوشهر- معاون فرماندار دیلم گفت: ثبت دقیق وقایع حیاتی، بنیان برنامه‌ریزی برای توسعه شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حاجب فرد، عصر جمعه در نشست شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان که با حضور اعضا برگزار شد، بر اهمیت ثبت دقیق و به‌موقع وقایع چهارگانه ولادت، وفات، ازدواج و طلاق تاکید کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دیلم با اشاره به اینکه این وظیفه از مهم‌ترین مسئولیت‌های ذاتی سازمان ثبت احوال است، اظهار کرد: اطلاعات دقیق در این حوزه‌ها، بنیان اصلی هرگونه برنامه‌ریزی برای توسعه و پیشرفت شهرستان محسوب می‌شود.

حاجب فرد در ادامه این نشست به زمان‌بندی‌های قانونی برای اعلام وقایع حیاتی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، اعلام وفات ظرف ۱۰ روز و اعلام ولادت ظرف ۱۵ روز پس از وقوع آن الزامی است، از مراجع ذی‌ربط نظیر بیمارستان‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مراکز بهداشتی انتظار می‌رود تا قبل از اتمام این مهلت‌ها، با ارائه مستندات کامل، نسبت به اعلام موارد وفات و ولادت اقدام کنند.

معاون فرماندار دیلم با اشاره به موضوع ساماندهی آرامستان‌های شهرستان، اعم از شهری و روستایی، به ویژه در بخش امام حسن، توضیح داد: بحث محصور و غیر محصور بودن و همچنین متولی‌دار کردن آرامستان‌ها، به منظور بهبود مدیریت و خدمات‌رسانی در این اماکن، باید در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت همکاری تنگاتنگ دهیاران با محوریت بخشداران، با اداره ثبت احوال تاکید کرد و افزود: دهیاران نقش حیاتی در اعلام به‌موقع و دقیق فوتی‌هایی که در حوزه استحفاظی آنها دفن می‌شوند، ایفا می‌کنند و این همکاری برای تکمیل آمار و اطلاعات ثبت احوال از اهمیت بالایی برخوردار است.

حاجب فرد در ادامه به موضوع صدور گواهی انحصار وراثت پرداخت و با ارائه گزارشی مختصر از روند موجود، خواستار تسریع در رفع مشکلات و موانع پیش‌رو در این زمینه شد.

وی تاکید کرد: تسهیل فرآیند صدور گواهی انحصار وراثت، به منظور جلوگیری از بروز مشکلات برای شهروندان و تسریع در انجام امور قانونی آنان، از اولویت‌های‌مجموعه ثبت احوال باشد.

در بخش دیگری از این نشست، مسائل امنیتی مربوط به آرامستان‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی برای ارتقای امنیت این فضاها ارائه شد.

