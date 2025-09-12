به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حاجب فرد، عصر جمعه در نشست شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان که با حضور اعضا برگزار شد، بر اهمیت ثبت دقیق و به‌موقع وقایع چهارگانه ولادت، وفات، ازدواج و طلاق تاکید کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دیلم با اشاره به اینکه این وظیفه از مهم‌ترین مسئولیت‌های ذاتی سازمان ثبت احوال است، اظهار کرد: اطلاعات دقیق در این حوزه‌ها، بنیان اصلی هرگونه برنامه‌ریزی برای توسعه و پیشرفت شهرستان محسوب می‌شود.

حاجب فرد در ادامه این نشست به زمان‌بندی‌های قانونی برای اعلام وقایع حیاتی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، اعلام وفات ظرف ۱۰ روز و اعلام ولادت ظرف ۱۵ روز پس از وقوع آن الزامی است، از مراجع ذی‌ربط نظیر بیمارستان‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مراکز بهداشتی انتظار می‌رود تا قبل از اتمام این مهلت‌ها، با ارائه مستندات کامل، نسبت به اعلام موارد وفات و ولادت اقدام کنند.

معاون فرماندار دیلم با اشاره به موضوع ساماندهی آرامستان‌های شهرستان، اعم از شهری و روستایی، به ویژه در بخش امام حسن، توضیح داد: بحث محصور و غیر محصور بودن و همچنین متولی‌دار کردن آرامستان‌ها، به منظور بهبود مدیریت و خدمات‌رسانی در این اماکن، باید در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت همکاری تنگاتنگ دهیاران با محوریت بخشداران، با اداره ثبت احوال تاکید کرد و افزود: دهیاران نقش حیاتی در اعلام به‌موقع و دقیق فوتی‌هایی که در حوزه استحفاظی آنها دفن می‌شوند، ایفا می‌کنند و این همکاری برای تکمیل آمار و اطلاعات ثبت احوال از اهمیت بالایی برخوردار است.

حاجب فرد در ادامه به موضوع صدور گواهی انحصار وراثت پرداخت و با ارائه گزارشی مختصر از روند موجود، خواستار تسریع در رفع مشکلات و موانع پیش‌رو در این زمینه شد.

وی تاکید کرد: تسهیل فرآیند صدور گواهی انحصار وراثت، به منظور جلوگیری از بروز مشکلات برای شهروندان و تسریع در انجام امور قانونی آنان، از اولویت‌های‌مجموعه ثبت احوال باشد.

در بخش دیگری از این نشست، مسائل امنیتی مربوط به آرامستان‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی برای ارتقای امنیت این فضاها ارائه شد.