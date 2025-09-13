جام «گل کوچک» تبریز تجلی گام دوم انقلاب در عرصه ورزش است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اصغر عباسقلی‌زاده شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه مسابقات فوتبال «گل کوچک جام محلات و مساجد» تبریز، با تقدیر از مشارکت گسترده جوانان انقلابی، این رویداد ورزشی را نمونه‌ای بارز از تحقق منویات مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب برای تقویت سرمایه اجتماعی و نشاط جوانان برشمرد.

سردار عباسقلی‌زاده با اشاره به حضور حداکثری ۳۳۰ تیم از بیش از ۵۰ محله شهر تبریز، اظهار داشت: این حجم از استقبال جوانان و نوجوانان ما از یک رویداد ورزشی مردمی و ارزشی، پیام روشنی برای بدخواهان نظام است. اینجا در میادین ورزشی محلات، جوانان ما به جای گرفتار شدن در دام آسیب‌های اجتماعی و فضای مجازی مخرب، با روحیه انقلابی و اسلامی به تقویت بنیه جسمی و معنوی خود می‌پردازند.

فرمانده سپاه عاشورا نقش کانونی مساجد را در این رویداد کلیدی دانست و افزود: مساجد ما امروز به عنوان پایگاه‌های مقاومت، تنها محل عبادت نیستند، بلکه پیش قراول عرصه‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی هستند. جام گل کوچک به خوبی نشان داد که وقتی مساجد محلات پای کار می‌آیند، می‌توانند کانون اصلی تربیت نسل جوان، متدین و بانشاط باشند و سپاه عاشورا مفتخر است که در کنار هیأت‌های ورزشی همگانی و شهرداری، از چنین حرکت‌های مردمی حمایت می‌کند.

سردار عباسقلی‌زاده در پایان با تأکید بر لزوم تداوم و گسترش چنین رویدادهایی، خاطرنشان کرد: دشمن با جنگ نرم به دنبال تخریب روحیه و انگیزه جوانان ماست، اما ابتکارات ارزشمندی مانند جام محلات و مساجد، بهترین پاسداشت از خون شهدا و مقابله با توطئه‌های دشمن است. سپاه عاشورا آمادگی کامل دارد تا با همکاری همه‌جانبه با نهادهای مردمی و حاکمیتی، بستر لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این دوره‌ها در سراسر آذربایجان شرقی را فراهم آورد.