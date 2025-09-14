پیگیری مطالبه ۴ میلیون یورویی شهرداری تبریز برای مدیریت پسماند شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب تیزپاز نیاری روز یکشنبه در جریان برگزاری دویست و هشتادمین جلسه پارلمان شهری تبریز افزود: شهرداری تبریز در حال مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف تخصیص ۴ میلیون یورو برای صرف اهداف زیست محیطی در حوزه مدیریت پسماند شهری است.

وی ضمن اشاره به برنامه‌ریزی برای کاهش ۵۰ درصدی دفن زباله در تبریز اظهار کرد: اورهال و توسعه زیرساخت‌ها، تأمین تجهیزات مدیریت پسماند شهری، تعیین مناطق ۹ و ۱۰ برای بازچرخانی پساب تبریز، احداث تصفیه خانه‌های لوکال فضای سبز در بودجه سال جاری و بهره مندی از پنل‌های خورشیدی از مهمترین اقدامات و برنامه‌ریزی های شهرداری تبریز است.

تیزپاز نیاری همچنین از احداث بزرگترین گلخانه شهری کشور در تبریز خبر داد و گفت: این گلخانه ۶ هکتاری با پیش بینی اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان در محدوده منطقه ۴ تبریز احداث می‌شود.

وی تصریح کرد: روزانه ۳۰ الی ۴۰ تن کود توسط کارخانه کمپوست شهرداری تبریز در راستای کاهش ۵۰ درصدی دفن زباله تولید می‌شود.

وی همچنین خاطر نشان کرد: توسعه حمل و نقل عمومی و ترکیبی‌، کسب رتبه اول ناوگان تاکسیرانی با نوسازی ۲ هزار دستگاه تاکسی، حذف نمک پاشی در فصل زمستان و جایگزینی آن با روش محلول پاشی، تقویت توان علمی و عملیاتی شهرداری تبریز با همکاری شرکت‌های دانش بنیان، توسعه باغ میوه، تهیه اپلیکیشن تخصصی از دیگر اقدامات مدیریت شهری است که منجر به انتخاب شهر تبریز به عنوان پایتخت محیط زیست شهرهای آسیایی در سال ۲۰۲۵ شد.

به گفته تیزپاز نیاری تدوین و اجرای پروژه‌های سلامت محور شهرداری در دوره ششم مدیریت شهری منجر به انتخاب تبریز به عنوان پایتخت محیط زیست شهرهای آسیایی در سال ۲۰۲۵ شد.