به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، با توجه به تغییرات سریع جوامع در عصر حاضر، جمع‌آوری و انتشار آمارها در بازه‌های زمانی کوتاه مدت (فصلی، ماهانه، هفتگی و حتی روزانه) می‌تواند به مسئولان جهت برنامه‌ریزی هدفمند و دقیق و رصد و ارزیابی برنامه‌ها کمک شایانی نماید.

نظر به این مهم، مرکز آمار ایران اقدام به تهیه و انتشار گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور می‌نماید.

این مجموعه حاوی آخرین اطلاعات سالانه، فصلی و ماهانه کشور در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی است که به‌صورت ماهانه منتشر می‌شود. مجموعه حاضر گزارش به‌روز شده شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور تا شهریورماه ۱۴۰۴ است. منابع اطلاعاتی این گزارش، نتایج طرح‌های آمارگیری و محاسبات ملی مرکز آمار ایران و آمارهای ثبتی دستگاه‌های اجرایی می‌باشد.

گزارش فوق در اینجا قابل دسترس است.