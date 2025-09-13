  1. سیاست
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲

ورود دیوان محاسبات به بررسی هزینه‌های نامتعارف در شرکت گل‌گهر

ورود دیوان محاسبات به بررسی هزینه‌های نامتعارف در شرکت گل‌گهر

با ورود دیوان محاسبات به بررسی هزینه‌های نامتعارف در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، میزان انحرافات احتمالی از قوانین و مقررات و همچنین تصمیمات مدیریتی مرتبط در این شرکت به‌ دقت ارزیابی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، با ارائه صورت‌های مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ این شرکت و شناسایی هزینه‌های نامتعارف سفر و مأموریت و حق‌الزحمه خدمات کارشناسی و مشاورین، این نهاد نظارتی در چارچوب ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات، بررسی کامل اسناد و مدارک هزینه‌ای، قراردادهای مشاوره‌ای و خدمات کارشناسی را در دستورکار حسابرسان خود قرارداد.

در این بررسی، انطباق هزینه‌ها با اساسنامه و بودجه مصوب، احراز توجیه اقتصادی، میزان انحرافات احتمالی از قوانین و مقررات و همچنین تصمیمات مدیریتی مرتبط به دقت ارزیابی می‌شود.

دیوان محاسبات بر لزوم رعایت الزامات قانونی در هزینه‌کرد منابع شرکت‌های دولتی و تحت مالکیت عمومی تأکید دارد.

زهرا علیدادی

