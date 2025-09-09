به گزارش خبرگزاری مهر، طبق بررسیهای دیوان محاسبات کشور، در عملکرد مالی شرکت سرمایهگذاریهای خارجی ایران و شرکتهای تابعه آن، انحرافات متعددی در چند محور شناسایی شد.
از جمله این انحرافها، میتوان به سرمایهگذاریهای پر ریسک و فاقد توجیه، ورود به پروژههای غیرمرتبط با مأموریت شرکت که تناسبی با اهداف استراتژیک ندارد، انعقاد قرارداد با شرکتهای فاقد اعتبار بینالمللی و انجام سرمایهگذاریهای خارجی بدون کار کارشناسی و اخذ وثایق کافی اشاره کرد.
همچنین عدم شفافیت قراردادها، نبود تضامین معتبر و ضعف در کنترل و نظارت مؤثر در موارد متعدد، زمینه بروز کلاهبرداری توسط برخی شرکای خارجی را فراهم کرده است.
بر اساس نظر دیوان محاسبات کشور ادامه فعالیت این شرکتها بدون انجام اصلاحات ساختاری و حسابرسی مستقل، فاقد توجیه اقتصادی بوده و خطر ورشکستگی عملیاتی را در پی دارد.
