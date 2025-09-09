  1. سیاست
  2. مجلس
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

شناسایی انحراف در عملکرد مالی شرکت سرمایه‌گذاری های خارجی ایران

شناسایی انحراف در عملکرد مالی شرکت سرمایه‌گذاری های خارجی ایران

طبق بررسی‌های دیوان محاسبات کشور، در عملکرد مالی شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران و شرکت‌های تابعه آن، انحرافات متعددی در چند محور شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق بررسی‌های دیوان محاسبات کشور، در عملکرد مالی شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران و شرکت‌های تابعه آن، انحرافات متعددی در چند محور شناسایی شد.

از جمله این انحراف‌ها، می‌توان به سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک و فاقد توجیه، ورود به پروژه‌های غیرمرتبط با مأموریت شرکت که تناسبی با اهداف استراتژیک ندارد، انعقاد قرارداد با شرکت‌های فاقد اعتبار بین‌المللی و انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی بدون کار کارشناسی و اخذ وثایق کافی اشاره کرد.

همچنین عدم شفافیت قراردادها، نبود تضامین معتبر و ضعف در کنترل و نظارت مؤثر در موارد متعدد، زمینه بروز کلاهبرداری توسط برخی شرکای خارجی را فراهم کرده است.

بر اساس نظر دیوان محاسبات کشور ادامه فعالیت این شرکت‌ها بدون انجام اصلاحات ساختاری و حسابرسی مستقل، فاقد توجیه اقتصادی بوده و خطر ورشکستگی عملیاتی را در پی دارد.

کد خبر 6584432
حسین کشتکار

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها