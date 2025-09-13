  1. استانها
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۲

انهدام باند ۱۱ نفره شرکت هرمی در رباط کریم

رباط کریم- فرمانده انتظامی رباط کریم، از انهدام یک باند ۱۱ نفره شرکت هرمی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از انهدام یک باند ۱۱ نفره شرکت هرمی در رباط کریم خبر داد.

وی اظهار داشت: در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی مبنی بر فعالیت یک شرکت هرمی در رباط کریم، بررسی ویژه موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی رباط کریم افزود: ماموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی و رصد اطلاعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه این باند کلاهبرداری در فاز ۶ شهر پرند شدند.

وی ادامه داد: با هماهنگی مقام قضائی و در عملیاتی غافلگیرانه، ۱۱ عضو این باند که از اتباع خارجی بودند در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

کلانتری در پایان تاکید کرد که برخورد با شرکت‌های هرمی و باندهای کلاهبرداری از اولویت‌های پلیس در حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی شهرستان رباط کریم است.

