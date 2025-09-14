به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری، پیش از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از پلمب واحدهای صنفی مشاور املاک فاقد مجوز در روستاهای اطراف رباط کریم خبر داد.

کلانتری در ادامه اظهار داشت: در راستای اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول و به استناد دستور قضائی صادره از سوی دادستان رباط کریم طرح برخورد با واحدهای صنفی غیرمجاز در رباط‌کریم به اجرا درآمد.

وی افزود: طی سه ماه گذشته از مجموع ۸۸ واحد صنفی که پیش‌تر اخطاریه پلمب دریافت کرده بودند، ۴۱ واحد به دلیل پایان مهلت قانونی ۱۰ روزه و عدم اقدام برای دریافت پروانه کسب از اتحادیه مربوطه، پلمب شدند.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم با بیان اینکه ۲۶ واحد صنفی نیز پیش از اقدام انتظامی به صورت داوطلبانه فعالیت خود را متوقف و نسبت به جمع‌آوری تابلو و تجهیزات اقدام کردند، گفت: نظارت بر فعالیت مشاوران املاک در سطح شهرستان به‌ویژه در مناطق روستایی به صورت مستمر ادامه دارد.

کلانتری در پایان تأکید کرد: با واحدهای فاقد مجوز برابر ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.