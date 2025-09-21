به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری، شامگاه یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند ۱۸ نفره شرکت هرمی در رباط کریم خبر داد.

کلانتری در ادامه اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت یک شرکت هرمی در رباط‌کریم، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اقدامات اطلاعاتی و پس از هماهنگی‌های قضائی موفق شدند محل فعالیت این باند را شناسایی کرده و ۱۸ نفر از اعضای آن را که همگی از اتباع غیرمجاز بودند، دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم در پایان با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مرجع قضائی خاطرنشان کرد: با وجود هشدارهای مستمر پلیس در خصوص ماهیت مجرمانه فعالیت شرکت‌های هرمی، متأسفانه همچنان برخی جوانان فریب وعده‌های کاذب این افراد را خورده و سرمایه خود و خانواده‌شان را از دست می‌دهند.