به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری، شامگاه یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند ۱۸ نفره شرکت هرمی در رباط کریم خبر داد.
کلانتری در ادامه اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت یک شرکت هرمی در رباطکریم، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با اقدامات اطلاعاتی و پس از هماهنگیهای قضائی موفق شدند محل فعالیت این باند را شناسایی کرده و ۱۸ نفر از اعضای آن را که همگی از اتباع غیرمجاز بودند، دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی رباطکریم در پایان با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مرجع قضائی خاطرنشان کرد: با وجود هشدارهای مستمر پلیس در خصوص ماهیت مجرمانه فعالیت شرکتهای هرمی، متأسفانه همچنان برخی جوانان فریب وعدههای کاذب این افراد را خورده و سرمایه خود و خانوادهشان را از دست میدهند.
