کشف ۱۷ رأس احشام قاچاق و چندین محموله غیرقانونی در رباط کریم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری، پیش از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف چند محموله قاچاق شامل مواد مخدر، چوب، تنباکو و احشام در عملیات‌های جداگانه خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این پرونده‌ها گفت: در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی مبنی بر فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر در یکی از محلات شهرستان، تیم‌های عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر رباط کریم وارد عمل شدند،

کلانتری ادامه داد: شب گذشته در عملیاتی هدفمند، دو متهم هنگام جابجایی ۱۱ کیلوگرم تریاک، دو حلقه وافور و یک دستگاه بیسیم دستی دستگیر شدند، متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی رباط کریم همچنین از کشف یک تن چوب قاچاق خبر داد که در بازرسی از یک دستگاه کامیونت در محورهای مواصلاتی رباط کریم کشف و یک متهم در این خصوص دستگیر شد.

وی افزود: ارزش این محموله توسط کارشناسان برابر با یک میلیارد ریال برآورد شده است.

کلانتری گفت: در جریان یک ایست و بازرسی دیگر، مأموران انتظامی به یک کامیون بار مشکوک و در بازرسی از آن ۴ هزار و ۳۵۰ کیلوگرم تنباکوی قاچاق کشف و یک متهم دستگیر شد، ارزش این محموله بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال تخمین زده شده است.

وی همچنین از کشف ۱۷ رأس احشام قاچاق فاقد مجوز دامپزشکی در یک عملیات دیگر خبر داد و گفت: این احشام که توسط یک دستگاه وانت بار منتقل می‌شدند، با همکاری قضائی توقیف و متهم مربوطه بازداشت شد، ارزش این محموله نیز بالغ بر ۳ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی رباط کریم در پایان تأکید کرد: تمامی متهمان پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده‌اند و برخورد جدی با قاچاقچیان و سوداگران مرگ در دستور کار پلیس قرار دارد.