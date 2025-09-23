فرمانده انتظامی رباط کریم: باند خانوادگی سارقان پرند دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری، پیش از ظهر سه شنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری باند خانوادگی سارقان در شهر پرند خبر داد.

وی اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف در شهر پرند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت، شاکی با مراجعه به پلیس آگاهی اعلام کرد که در روز حادثه فردی با معرفی خود به عنوان کارآفرین، پس از جلب اعتماد وی و انتقال لوازم و تجهیزات مرتبط به کار در منزل، با استفاده از آبمیوه حاوی داروی بیهوشی، او را بیهوش کرده و اموال منزلش را به سرقت برده است.

فرمانده انتظامی رباط کریم افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی دو سارق شدند و با هماهنگی قضائی، آنها را در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهشان در شهر پرند دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، تعداد قابل توجهی اقلام سرقتی به همراه یک قبضه کلت کمری و ۱۸ فشنگ جنگی، تابلوی ایست و چراغ گردان کشف شد. سارقان در بازجویی‌های تخصصی پلیس به سرقت طلا، دلار و لیر به ارزش ۸ میلیارد ریال اعتراف کردند.

بر اساس اعلام فرمانده انتظامی رباط کریم، برخورد قاطع با جرایم و افزایش امنیت اجتماعی از اولویت‌های اصلی پلیس رباط کریم است.