دستگیری ۶ عضو باند شرکت هرمی در رباط کریم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از انهدام یک شرکت هرمی در رباط کریم خبرداد.

کلانتری در تشریح جزئیات این خبر اعلام کرد: پس از دریافت اخبار و اطلاعاتی مبنی بر فعالیت غیرقانونی یک شرکت هرمی در رباط کریم، رسیدگی ویژه‌ای توسط مأموران پلیس آگاهی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و رصد اطلاعاتی دقیق، موفق به شناسایی مخفیگاه اعضای این باند در رباط کریم شدند و با هماهنگی مقام قضائی، در عملیاتی غافلگیرانه، شش نفر از اعضای این شبکه را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی رباط کریم تاکید کرد: برخورد قاطعانه با فعالیت‌های شرکت‌های هرمی و مخل نظم اقتصادی، اولویت پلیس است و متهمان برای ادامه مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.