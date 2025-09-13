  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۷

برنامه ویژه کادرفنی تیم استقلال برای سه بازیکن

برنامه ویژه کادرفنی تیم استقلال برای سه بازیکن

کادرفنی تیم فوتبال استقلال برای آمادگی هرچه بیشتر، برنامه ویژه ای را برای سه بازیکن این تیم در نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال خود را برای دیدار حساس مقابل الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا ۲ آماده می‌کند. این دیدار روز چهارشنبه ۲۶ شهریور از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد و اهمیت بالایی برای شاگردان ریکاردو ساپینتو دارد.

کادر فنی استقلال برای رسیدن تیم به شرایط ایده‌آل و آماده‌سازی بهتر بازیکنان، برنامه ویژه‌ای برای سه بازیکن خارجی تیم شامل داکنز نازون، موسی جنپو و منیر الحدادی در نظر گرفته است.

تمرینات اختصاصی این بازیکنان با هدف افزایش هماهنگی با سایر بازیکنان و رسیدن به بهترین آمادگی جسمانی و تاکتیکی انجام می‌شود تا آن‌ها در بازی آسیایی بتوانند نقش مؤثری ایفا کنند.

با توجه به اینکه تیم استقلال در هفته‌های اخیر با برخی چالش‌ها و اشتباهات فردی مواجه بوده، کادرفنی امیدوار است تمرینات ویژه بازیکنان خارجی، علاوه بر تقویت خط حمله، به بهبود کلی ترکیب و افزایش کارایی تیم کمک کند. ساپینتو در طول تمرینات تأکید ویژه‌ای بر هماهنگی بین خطوط و استفاده بهینه از ظرفیت مهاجمان و هافبک‌های نفوذی داشته است.

استقلال با هدف کسبن نتایج مطلوب در آسیا و جبران ناکامی‌های اخیر خود در لیگ برتر، تمام تمرکز خود را بر روی آماده‌سازی بازیکنان گذاشته است. حضور بازیکنان کلیدی خارجی در شرایط آماده، می‌تواند نقطه عطفی برای موفقیت این تیم در دیدار مقابل الوصل باشد و هواداران را امیدوار به کسب نتیجه مطلوب کند.

دیدار استقلال و الوصل امارات، فرصت مناسبی برای شاگردان ساپینتو است تا پس از نتایج اخیر، روحیه خود را بازسازی کرده و با ارائه یک بازی منسجم، گام مهمی در لیگ قهرمانان آسیا بردارند.

کد خبر 6587832
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها