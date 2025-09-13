ساپینتو و چشم انتظاری برای بازگشت دو بازیکن؛ ضعف مشهود در استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در سومین بازی خود در فصل جدید رقابتهای لیگ برتر، شامگاه جمعه ۲۱ شهریور در ورزشگاه شهدای فولاد میهمان استقلال خوزستان بود. این دیدار در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود میزبان به پایان رسید و تلاش شاگردان ریکاردو ساپینتو برای جبران گل خورده ثمری نداشت؛ آبیها در این بازی سه امتیاز مهم را از دست دادند.
یکی از چالشهای اصلی استقلال در شروع فصل جدید، اشتباهات بازیکنان در قلب خط دفاع است. در دیدار سوپرجام مقابل تراکتور، اشتباه آرمین سهرابیان باعث شد گل دوم تیم حریف به ثمر برسد و بازی به سود تراکتور پایان یابد. در مصاف با ذوبآهن نیز جایگیری نادرست سهرابیان و عارف آقاسی باعث شد مهاجمان ذوبآهن به راحتی به گل برسند.
در دیدار اخیر مقابل استقلال خوزستان، اشتباه دقیقه ۳ آقاسی نیز میتوانست منجر به گل زودهنگام شود؛ او با ضربه سر رو به عقب بازیکن حریف را در موقعیتی تک به تک با آنتونیو آدان قرار داد اما دروازهبان اسپانیایی آبیها با واکنشی عالی مانع از دریافت گل شد و استقلال را از یک شروع تلخ نجات داد.
ریکاردو ساپینتو اکنون چشم انتظار بازگشت بازیکنانی مانند رستم آشورماتوف و عارف غلامی از مصدومیت است تا بتواند تغییراتی اساسی در خط دفاع تیمش ایجاد کند. این بازیکنان با حضور خود میتوانند به کاهش اشتباهات دفاعی کمک کرده و ثبات بیشتری به قلب خط دفاع استقلال ببخشند.
در حالی که استقلال در خط حمله تلاشهای زیادی برای جبران گل خورده انجام داد، نبود تمرکز و هماهنگی در دفاع بار دیگر ضعف بزرگ این تیم را نشان داد و به نظر میرسد اصلاح خط دفاعی مهمترین اولویت ساپینتو در هفتههای آینده خواهد بود.
نظر شما