به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته سوم رقابتهای لیگ برتر برابر استقلال خوزستان قرار گرفت و در نهایت با یک گل شکست خورد. این نتیجه باعث شد شاگردان ریکاردو ساپینتو خیلی زود و در آغاز فصل، اولین باخت خود را تجربه کنند؛ شکستی که انتقادهای زیادی را متوجه کادر فنی استقلال کرده است.
استقلال در طول بازی مالکیت بیشتری نسبت به میزبان داشت و از نظر آماری برتر بود، اما این برتری در عمل به خلق موقعیتهای متنوع و خطرناک منجر نشد. شاگردان ساپینتو بیشتر از کنارهها حمله میکردند و در ایجاد برنامه تاکتیکی برای نفوذ به عمق دفاع استقلال خوزستان ناتوان نشان دادند.
بخش زیادی از حملات آبیپوشان از سمت چپ و با محوریت ابوالفضل جلالی شکل گرفت. او بارها با ارسال توپ به محوطه جریمه، مهاجمان استقلال را در موقعیت گلزنی قرار داد. در یکی از بهترین صحنهها و در دقیقه ۶۵، محمدرضا آزادی روی سانتر دقیق جلالی صاحب موقعیت شد اما ضربه سر او از کنار دروازه به بیرون رفت تا حسرت بزرگی برای آبیها رقم بخورد.
پس از ناکامی در سمت چپ، ریکاردو ساپینتو تصمیم گرفت با ایجاد تغییر در سمت راست جریان بازی را عوض کند. او از دقیقه ۶۷ رامین رضائیان را به جای صالح حردانی وارد میدان کرد تا در کنار یاسر آسانی فشار بیشتری به دفاع خوزستان وارد کند. اگرچه ورود رضائیان باعث افزایش حملات شد اما همچنان استقلال در رسیدن به گل ناکام ماند و در نهایت بازنده زمین را ترک کرد.
آنچه که هواداران استقلال و حتی ناظران بیطرف در این مسابقه دیدند، نبود تنوع تاکتیکی در حملات استقلال بود. بیشتر توپها از جناحین به سمت دروازه استقلال خوزستان ارسال میشد، بدون اینکه برنامه مشخصی برای نفوذ از عمق یا استفاده از حرکات ترکیبی در خط حمله وجود داشته باشد. همین تکبعدی بودن حملات، کار شاگردان ساپینتو را برای رسیدن به گل دشوار کرد و در نهایت یک شکست تلخ برای آبیها رقم خورد.
