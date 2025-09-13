شهر قدس رسما میزبان استقلال در بازی های آسیایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم استقلال ایران در مرحله گروهی رقابت لیگ قهرمانان سطح دو آسیا ۲۰۲۵/۲۶ در گروه A با تیم‌های الوصل امارات، المحرق بحرین و الوحدات اردن به رقابت می‌پردازد.

بر این اساس و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم استقلال در ورزشگاه شهر قدس از حریفان خود میزبانی می‌کند.

برنامه زمانبندی بازی‌های استقلال ایران در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

* چهارشنبه ۲۶ شهریور: الوصل امارات -استقلال ایران / ورزشگاه زعبیل دبی / ساعت ۲۰

* چهارشنبه ۹ مهر: استقلال ایران - المحرق بحرین / ورزشگاه شهر قدس / ساعت ۱۹:۳۰

* چهارشنبه ۳۰ مهر: استقلال ایران- الوحدات اردن / ورزشگاه شهر قدس / ساعت ۱۹:۳۰

* چهارشنبه ۱۴ آبان: الوحدات اردن- استقلال ایران / ورزشگاه شاه عبدالله امان / ساعت ۲۱:۱۵

* چهارشنبه ۵ آذر: استقلال ایران - الوصل امارات / ورزشگاه شهر قدس / ساعت ۱۹:۳۰

* چهارشنبه ۳ دی: المحرق بحرین - استقلال ایران / ورزشگاه شیخ علی بن محمد عراد / ساعت ۱۹