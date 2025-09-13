به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته سوم رقابتهای لیگ برتر در اهواز میهمان استقلال خوزستان بود. این دیدار با برتری یک بر صفر شاگردان امیر خلیفهاصل به پایان رسید تا نخستین شکست فصل برای تیم ریکاردو ساپینتو در لیگ بیستوپنجم رقم بخورد.
استقلال با وجود شکست، در اکثر آمارهای بازی برتری نسبی نسبت به میزبان داشت. شاگردان ساپینتو ۵۸ درصد مالکیت توپ را در اختیار گرفتند و بیشتر زمان بازی را در زمین حریف سپری کردند، در حالی که استقلال خوزستان تنها ۴۲ درصد مالکیت را در دست داشت.
علاوه بر این، بازیکنان استقلال چهار بار دروازه حریف را با شوتهای در چارچوب تهدید کردند اما نتوانستند به گل برسند. در مقابل، بازیکنان استقلال خوزستان سه شوت در چارچوب داشتند که یکی از آنها منجر به گل سه امتیازی این تیم شد.
آبیهای پایتخت در جریان مسابقه پنج کرنر به دست آوردند و موقعیتهایی برای تغییر نتیجه خلق کردند اما درخشش دروازهبان استقلال خوزستان و بیدقتی مهاجمان مانع از باز شدن دروازه میزبان شد. در این میان، آنتونیو آدان، دروازهبان استقلال تهران نیز دو واکنش مؤثر داشت و مانع از سنگینتر شدن شکست تیمش شد.
با این حال، آنچه به حاشیههای مسابقه افزود، اعتراضهای پیاپی بازیکنان و نیمکت استقلال به قضاوت حسن اکرمی بود. آبیها اعتقاد داشتند که در چند صحنه تصمیمات داور به ضررشان گرفته شد و همین موضوع بر جریان بازی تأثیر گذاشت.
این شکست برای استقلال، زنگ هشداری جدی در ابتدای فصل محسوب میشود. تیمی که با هدف قهرمانی وارد لیگ شده، حالا در همان هفته سوم نخستین لغزش خود را تجربه کرد و باید در ادامه راه به دنبال جبران امتیازات از دسترفته باشد.
