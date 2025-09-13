  1. هنر
  2. تئاتر
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۳

«اسپیدوی قرمز» به صحنه می‌رود؛ روایت دوپینگ یک شناگر

نمایش «اسپیدوی قرمز» به کارگردانی مجتبی واشیان از آغاز مهر در بوتیک هنر ایران روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «اسپیدوی قرمز» به کارگردانی مجتبی واشیان، با نمایشنامه‌ای از لوکاس نیث نمایشنامه‌نویس آمریکایی قرن ۲۰، به ترجمه بهار توفیقی و تهیه‌کنندگی فرشاد نصیری از دوم مهر به مدت ۲ هفته، هر روز ساعت ۱۸:۴۵ در سالن شماره ۷ بوتیک هنر ایران روی صحنه می‌رود.

سپهر محمودی، وحید عبدالمجیدی، هانیه تقی‌نیا و مجتبی واشیان بازیگران این نمایش هستند.

نمایش «اسپیدوی قرمز» درباره‌ی یک شناگر جوان است که در اوج موفقیت، مجبور می‌شود بین اخلاق و پیروزی یکی را انتخاب کند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از: بازنویسی: ابوالفضل قاضی، دستیار کارگردان و منشی صحنه: ساغر صالح، طراح نور: فرشاد نصیری، طراح لباس: فاطمه صنعتی، طراح بروشور و طراح پوستر: سجاد نجفی، عکاس: رعنا صنعتی، ساخت تیزر: مبین سپاس‌زاده، طراح دکور: مجتبی واشیان، مشاور کارگردان: نیما جهان‌بین و روابط عمومی: رومینا سندگل‌زاده.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت نمایش می‌توانند از ساعت ۱۲ ظهر یکشنبه ۲۳ شهریور به سایت تیوال مراجعه کنند.

آروین موذن زاده

