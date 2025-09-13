به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «اسپیدوی قرمز» به کارگردانی مجتبی واشیان، با نمایشنامه‌ای از لوکاس نیث نمایشنامه‌نویس آمریکایی قرن ۲۰، به ترجمه بهار توفیقی و تهیه‌کنندگی فرشاد نصیری از دوم مهر به مدت ۲ هفته، هر روز ساعت ۱۸:۴۵ در سالن شماره ۷ بوتیک هنر ایران روی صحنه می‌رود.

سپهر محمودی، وحید عبدالمجیدی، هانیه تقی‌نیا و مجتبی واشیان بازیگران این نمایش هستند.

نمایش «اسپیدوی قرمز» درباره‌ی یک شناگر جوان است که در اوج موفقیت، مجبور می‌شود بین اخلاق و پیروزی یکی را انتخاب کند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از: بازنویسی: ابوالفضل قاضی، دستیار کارگردان و منشی صحنه: ساغر صالح، طراح نور: فرشاد نصیری، طراح لباس: فاطمه صنعتی، طراح بروشور و طراح پوستر: سجاد نجفی، عکاس: رعنا صنعتی، ساخت تیزر: مبین سپاس‌زاده، طراح دکور: مجتبی واشیان، مشاور کارگردان: نیما جهان‌بین و روابط عمومی: رومینا سندگل‌زاده.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت نمایش می‌توانند از ساعت ۱۲ ظهر یکشنبه ۲۳ شهریور به سایت تیوال مراجعه کنند.