به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه اثر، دور تازه اجرای نمایش «استاد لولو» پس از اجرا در تالار محراب این بار از ۳ تا ۲۱ شهریور، هر شب ساعت ۲۰:۱۵ در سالن ۶ بوتیک هنر ایران روی صحنه می‌رود. این اجرا فرصتی است برای تجربه‌ای تازه از نمایشی که همچنان توجه مخاطبان را جلب می‌کند.

بازیگران این نمایش به ترتیب ورود متین رادمان، محیا عشوری، حانی حسنی، اسرا نجف‌زاده، روزبه جعفری، زهرا انصاری‌فرد، پگاه مرادی، زینب نجفی، محمدمهران تاجیک، غزل تدین و علی دلسوز بحری هستند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از: دستیار کارگردان: روزبه جعفری، منشی صحنه: مبینا باقرزاده، طراح پوستر و گرافیست: شقایق حقی، عکاس: شادی سنائیان، مشاور رسانه: آرمان صادقی، چهره‌پردازان: هلیا کلانتری و کارینا ابراهیمی‌مقدم.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: در پی اعتراضات کارگری مقابل منزل وزیر کار در آلمان، یک استاد بازیگری به طور تصادفی وارد خانه وزیر می‌شود و ماجراهایی پیش‌بینی‌نشده رخ می‌دهد.

علاقه‌مندان می‌توانند بلیت‌های این نمایش را از طریق سایت تیوال تهیه کنند.