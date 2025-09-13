به گزارش خبرنگار مهر، رضا مظهری ظهر شنبه در ششمین نشست نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی استان با اشاره به پیشرفت ۵۳ درصدی پروژههای نوسازی مدارس استان در سامانه «ساتع» گفت: این رقم بالاتر از هدفگذاری ۵۰ درصدی تا مهرماه بوده و استان مرکزی در میان ۲۰ استان کشور که زیر ۴۳ درصد پیشرفت داشتهاند، وضعیت مطلوبتری دارد.
وی افزود: در استان مرکزی در مجموع ۲ هزار و ۱۶ مدرسه فعالیت دارند و طرح شادابسازی مدارس برای یکهزار و ۵۸۳ مدرسه هدفگذاری شده است.
مظهری تصریح کرد: تاکنون در قالب این طرح، یکهزار و ۴۰۳ کلاس درس در ۲۰۳ مدرسه نوسازی و بهسازی شده است.
وی با اشاره به وضعیت پروژههای نیمهتمام در استان ادامه داد: از ۷۷ پروژه کلاس درس نیمهتمام، ۳۵ پروژه فعال شده و در دست اجرا قرار دارد.
سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی تاکید کرد: در استان مرکزی، ۶۶ کلاس درس تخریب و بازسازی شده است و از مجموع ۴۵ کلاس آموزشی با تراکم بیش از ۳۰ دانشآموز، ۱۲ کلاس تحویل شده، ۲۱ کلاس در مرحله تکمیل قرار دارد و عملیات اجرایی ۱۲ کلاس دیگر هنوز آغاز نشده است.
وی با اشاره به جمعآوری تمام مدارس کانکسی با بیش از ۹ دانشآموز در مرکزی ادامه داد: با وجود اینکه ۲۲ پروژه به دلیل محدودیت منابع تا مهرماه سال جاری به بهرهبرداری نخواهد رسید، اما با جایگزینی طرحهای جدید و حذف پروژههای غیرقابل اجرا، پیشبینی میشود میزان پیشرفت فیزیکی استان از ۶۰ درصد فراتر رفته و در ادامه به ۷۰ درصد افزایش یابد.
مظهری با اشاره به پروژههای اولویتدار در شهرستانها افزود: احداث ۴ مدرسه جدید در استان آغاز شده و رایزنیها برای اجرای پروژههای مشارکتی با شهرداریها و دستگاههای اجرایی ادامه دارد.
نظر شما