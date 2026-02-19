  1. استانها
  2. مرکزی
۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۵۰

مظهری: ۳۲ پروژه آموزشی مرکزی تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد

اراک- مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی گفت: در چارچوب اجرای طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، ۳۲ پروژه تا پایان امسال در این استان تکمیل و بهره‌برداری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مظهری بعد از ظهر پنجشنبه در نشست پیگیری وضعیت طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی استان مرکزی اظهار کرد: روند اجرای پروژه‌های این مهم در این استان به‌صورت مستمر مورد رصد و ارزیابی قرار دارد و بر تسریع در تکمیل طرح‌ها تأکید شده است.

وی افزود: نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با هدف محرومیت‌زدایی و ایجاد دسترسی عادلانه دانش‌آموزان به فضاهای استاندارد آموزشی در سراسر کشور در حال اجراست.

مظهری تصریح کرد: در استان مرکزی نیز این طرح با جدیت دنبال می‌شود و در گام نخست آن، ۸۵ پروژه تا مهرماه ۱۴۰۴ تحویل شده است.

وی ادامه داد: همزمان با اجرای گام دوم نهضت، ۳۲ پروژه دیگر نیز تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید که نقش مؤثری در ارتقای سرانه فضاهای آموزشی و توزیع متوازن امکانات در سطح استان خواهد داشت.

مدیرکل نوسازی مدارس استان مرکزی با اشاره به وجود چندین پروژه آموزشی در حال اجرا در نقاط مختلف این استان تاکید کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام منوط به تخصیص به‌موقع اعتبارات است و در صورت تأمین منابع مالی، روند افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌ها شتاب خواهد گرفت.

وی افزود: همراهی و نگاه حمایتی مدیریت ارشد استان، پشتوانه مهمی برای پیشبرد اهداف نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی در استان مرکزی است.

کد خبر 6753989

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها