به گزارش خبرنگار مهر، رضا مظهری بعد از ظهر پنجشنبه در نشست پیگیری وضعیت طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی استان مرکزی اظهار کرد: روند اجرای پروژه‌های این مهم در این استان به‌صورت مستمر مورد رصد و ارزیابی قرار دارد و بر تسریع در تکمیل طرح‌ها تأکید شده است.

وی افزود: نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با هدف محرومیت‌زدایی و ایجاد دسترسی عادلانه دانش‌آموزان به فضاهای استاندارد آموزشی در سراسر کشور در حال اجراست.

مظهری تصریح کرد: در استان مرکزی نیز این طرح با جدیت دنبال می‌شود و در گام نخست آن، ۸۵ پروژه تا مهرماه ۱۴۰۴ تحویل شده است.

وی ادامه داد: همزمان با اجرای گام دوم نهضت، ۳۲ پروژه دیگر نیز تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید که نقش مؤثری در ارتقای سرانه فضاهای آموزشی و توزیع متوازن امکانات در سطح استان خواهد داشت.

مدیرکل نوسازی مدارس استان مرکزی با اشاره به وجود چندین پروژه آموزشی در حال اجرا در نقاط مختلف این استان تاکید کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام منوط به تخصیص به‌موقع اعتبارات است و در صورت تأمین منابع مالی، روند افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌ها شتاب خواهد گرفت.

وی افزود: همراهی و نگاه حمایتی مدیریت ارشد استان، پشتوانه مهمی برای پیشبرد اهداف نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی در استان مرکزی است.