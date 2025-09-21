رضا مظهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرای پروژه‌های آموزشی استان اظهار کرد: امسال در هفته دولت، ۱۸ پروژه آموزشی در سطح استان به بهره‌برداری رسید و ۳۸ پروژه دیگر نیز در طول مهرماه تحویل آموزش و پرورش خواهد شد.

وی افزود: امروز نیز ۲ پروژه خیرساز (مدارس نیکان ۹ و ۱۰) افتتاح شد که در واقع دهمین مدرسه احداثی خیر نیک اندیش در ساوه به شمار می‌رود.

سرپرست اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی ادامه داد: در مجموع ۱۶ پروژه آموزشی در حال اجرا داریم که ۱۰ پروژه تا پایان مهر امسال تکمیل و به آموزش و پرورش تحویل می‌شوند.

وی افزود: همچنین دو پروژه مربوط به حذف مدارس کانکسی است که هر دو نیز در همین زمان تحویل خواهند شد، یک فضای ۱۲ کلاسه نیکان ساوه که در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته و سه پروژه تخریب و بازسازی شده اما عملیات اجرایی آن هنوز آغاز نشده است.

مظهری افزود: برای آغاز عملیات اجرایی این سه پروژه نیز در انتظار حضور خیران نیک اندیش هستیم تا در قالب نهضت مدرسه‌سازی و با تکیه بر مردمی‌سازی که مورد تأکید رئیس‌جمهور است، در اسرع وقت انجام شود.

وی با اشاره به وضعیت سرانه فضای آموزشی گفت: سرانه آموزشی در استان مرکزی باید در برنامه هفتم توسعه به ۶ و یک دهم مترمربع برسد اما هم‌اکنون میانگین استان حدود ۶ متر است که عدد مطلوبی محسوب می‌شود، اما در شهرستان‌هایی نظیر ساوه، اراک و دلیجان این شاخص به زیر ۳ متر مربع رسیده است.

سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی ادامه داد: اجرای پروژه‌های نهضت مدرسه‌سازی می‌تواند مشکلات تراکم بالای کلاس‌ها (کلاس‌های بیش از ۳۵ دانش‌آموز) را برطرف کند، زیرا در این طرح مقرر شده است هیچ مدرسه‌ای کلاس بالای ۳۵ دانش‌آموز نداشته باشد.

مظهری درباره تأمین اعتبار پروژه‌ها نیز گفت: در کنار خیران، دولت نیز مشارکت جدی در تکمیل پروژه‌ها دارد، حدود ۶۰ درصد پروژه‌های آموزشی کشور به همت خیران انجام می‌شود، اما به طور قطع برای اتمام آن‌ها نیاز به تزریق اعتبارات دولتی است.

وی تصریح کرد: در سال جاری از محل اعتبارات استانی، ۳۳۰ میلیارد ریال برای پروژه‌های آموزشی استان مرکزی اختصاص یافته است. علاوه بر آن، اعتبارات ملی نیز به‌ویژه در پروژه‌های نیمه‌تمام خیّرسازان تزریق می‌شود که حجم این اعتبارات بیش از ۲ برابر منابع استانی است.

سرپرست نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی در خصوص مدارس روستایی نیز توضیح داد: طی سال‌های گذشته از مجموع ۳۷ مدرسه کانکسی روستایی، کانکس‌های بالای ۱۰ دانش‌آموز به تدریج حذف شدند.

وی گفت: امسال نیز تا پایان مهرماه، ۲۱ مدرسه کانکسی بالای ۱۰ دانش‌آموز جمع‌آوری و به جای آن‌ها مدرسه احداث خواهد شد، به این ترتیب، مهر امسال هیچ مدرسه کانکسی مستقل با ظرفیت بالای ۱۰ دانش‌آموز در استان مرکزی وجود نخواهد داشت.