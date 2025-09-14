۸۰۴ مدرسه در شهر تهران نیازمند تخریب و بازسازی است

به گزارش خبرنگار مهر مجید پارسا در مراسم خشت گذاری طرح مدرسه اولیا با هدف ساخت ۲۲ مدرسه با مشارکت انجمن‌های اولیا و مربیان گفت: مدرسه سازی خصوصاً در شهرهای بزرگ به علت نبود زمین و یا تراکم جمعیت سخت‌تر است. یکی از مشکلات شهر تهران خصوصاً در مناطق میانی نبودن زمین است.

وی با اشاره به اینکه نبود زمین خیران مدرسه‌ساز را با چالش بزرگی در امر مدرسه‌سازی مواجه کرده است؛ گفت: در مناطقی همچون منطقه ده تهران یا منطقه ۱۵، امکان پایین آوردن تراکم دانش آموزی را به جهت نبود زمین نداریم و ساخت کمتر اتفاق می‌افتد.

پارسا با اشاره به کلاس‌های متراکم از دانش آموزان گفت: از چالش‌های مهم در وزارت آموزش و پرورش؛ تراکم بالای ۳۵ نفر است. بیش از هزار کلاس درس ۳۵ نفره داریم و تلاش می‌کنیم بر اساس دستوری که وزیر آموزش و پرورش دادند و توسعه عدالت آموزشی که مورد تاکید رئیس جمهور است و در دولت هم بارها به آن تاکید شده؛ با کاهش تراکم کلاسی، کیفیت نظام آموزشی را افزایش دهیم.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران افزود: آخرین مسئله در خصوص نوسازی مدارس، تخریب و بازسازی مدارسی است که نیازمند تخریب هستند. امروز بیش از ۸۰۴ مدرسه در شهر تهران وجود دارد که نیازمند تخریب و بازسازی است.

وی با اشاره به قدمت بالای مدارس در شهر تهران گفت: علاوه بر احداث مدارس جدید، نوسازی و بازسازی مدارس قدیمی هم در دستورکار است که می‌تواند در پایین آوردن تراکم جمعیت دانش آموزی کلاس‌ها به ما کمک کند.