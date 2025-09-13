به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر شنبه در ششمین نشست نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی استان اظهار کرد: درصد پیشرفت پروژههای نوسازی مدارس در شهرستانها باید به صورت دقیق مشخص و به استانداری گزارش شود.
وی افزود: برای تجهیز مدارس به امکانات نوین از جمله پنلهای خورشیدی، جلب مشارکت مردم باید در اولویت قرار گیرد و نقش مسئولیت اجتماعی پررنگتر دیده شود.
زندیهوکیلی بر لزوم نوسازی مدارس اوقافی با همکاری آموزش و پرورش استان مرکزی تاکید کرد و افزود: در مسیر توسعه عدالت آموزشی، نباید تنها به ظرفیت خیرین مدرسهساز اکتفا کرد بلکه لازم است تمامی توان مردمی به کار گرفته شود.
استاندار مرکزی ادامه داد: تشکیل گروههای مردمی برای حمایت از روند نوسازی و تجهیز مدارس مورد تاکید است و این ظرفیت میتواند با شیوههای متنوع و خلاقانه مورد استفاده قرار گیرد.
وی تاکید کرد: همزمان با نوسازی مدارس، توجه ویژه به ایمنی و استانداردسازی ساختمانها ضروری است و تمامی پروژهها باید مطابق معیارهای فنی و زیستمحیطی اجرا شوند تا علاوه بر ارتقای کیفیت آموزشی، محیطی سالم و ایمن برای دانشآموزان فراهم شود.
نظر شما