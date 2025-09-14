شورای فرهنگ عمومی مرجع اصلی سیاستگذاری فرهنگی در دشتستان است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی صبح یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دشتستان اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی را مرجع اصلی سیاستگذاری فرهنگی شهرستان است.
فرماندار دشتستان خواستار اصلاح برخی رسوم مانند طولانی شدن مراسم عزاداری و هزینههای سنگین مجالس ترحیم شد.
وی بر برنامهریزی دقیقتر و مردمی بودن مراسمهایی نظیر پیادهروی ولایت تأکید کرد و خواستار ارائه برنامههای فرهنگی مناسب برای نسل جوان شد.
فرماندار همچنین بر همکاری بیشتر با جمعیت هلالاحمر در مراسمهای پرجمعیت و حفظ امید و همدلی در جامعه تأکید کرد.
