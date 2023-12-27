به گزارش خبرنگار مهر، احمد بنافی چهارشنبه شب در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دشتستان به تقارن حماسه ۹ دی با شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد و یادآور شد: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی سید الشهدا و احیاگر جبهه مقاومت بود که از این رو باید شهرداران و دهیاران با فضاسازی محیطی شایسته با نظارت بخشداران و معاونت سیاسی فرمانداری این ۲ رویداد مهم را به طور ویژه تکریم کنند.

فرماندار دشتستان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه در حوزه قرآن و عترت نیازمند تولید محتوا و استفاده از ظرفیت فضای مجازی هستیم خواستار ورود کانون‌های فرهنگی مساجد در عرصه تولید محتوا با کمک بسیج رسانه در شهرستان شد.

بنافی خاطرنشان کرد: در کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد نیروهای خوبی که اکثراً از نسل جوان و نوجوان هستند، داریم و لازم است با همکاری بسیج رسانه و کار تشکیلاتی و توانمندسازی، آنان را در حوزه رسانه تقویت کنیم و از این توانمندی در راستای جهاد تبیین و روشنگری رسانه‌ای بهره بگیریم.

فرماندار دشتستان ضمن تاکید بر ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، خبر از احداث ۴ کتابخانه عمومی جدید در سطح شهرستان دشتستان داد.