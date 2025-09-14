غبار محلی و وزش باد ملایم پدیده های غالب در استان بوشهر است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی، طی پنج روز آینده، وضعیت جوی نسبتاً آرامی برای سطح استان و دریا پیشبینی میشود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: در این مدت غبار محلی، مه صبحگاهی و وزش باد ملایم در بعضی ساعات روز، از پدیدههای مهم در سطح استان خواهند بود.
وی گفت: همچنین عصر امروز در مناطق جنوبی احتمال رشد ابر و وقوع ناپایداریهای موقت جوی دور از انتظار نیست.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: آسمان استان بوشهر در ساعتهای آینده صاف تا کمی ابری در مناطق جنوبی گاهی افزایش ابر و احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی، غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد، فردا در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی خواهد بود.
وی ادامه داد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی - جنوب شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی میشود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
