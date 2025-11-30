حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا روز سه‌شنبه وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی برای استان پیش‌بینی می‌شود، در این مدت غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهند بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با عبور سامانه ناپایدار جوی از استان، ضمن افزایش پوشش ابر، احتمال بارش پراکنده و خفیف باران روی دریا و در برخی مناطق شمالی استان دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۲۸ و در طول روز گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ و در طول روز گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می‌شود.