دریافت 5 MB کد خبر 6588886 https://mehrnews.com/x392f5 ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸ کد خبر 6588886 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸ شهریه ۴۵۷ میلیون تومانی برای مقطع دبستان! روایت مجری برنامه صبحانه ایرانی درباره شهریه عجیب مدرسه واحد بینالملل شیراز را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط کلنگ زنی مدرسه ۶ کلاسه «اولیا» در آستارا محمود حکیمی، از فعالیت سیاسی با قلم تا نوشتن ١٨۵ اثر آغاز به کار خانه خیرین مدرسهساز در شهریار ۸۰۴ مدرسه در شهر تهران نیازمند تخریب و بازسازی است برچسبها مدرسه وزارت آموزش و پرورش شهریه مدارس غیردولتی مدارس
