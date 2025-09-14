دریافت 5 MB
کد خبر 6588886
  1. فیلم
  2. جامعه
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

شهریه ۴۵۷ میلیون تومانی برای مقطع دبستان!

شهریه ۴۵۷ میلیون تومانی برای مقطع دبستان!

روایت مجری برنامه صبحانه ایرانی درباره شهریه عجیب مدرسه واحد بین‌الملل شیراز را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید