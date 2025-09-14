کلنگ زنی مدرسه ۶ کلاسه «اولیا» در آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، آئین کلنگ زنی مدرسه ۶ کلاسه ابتدایی در قالب طرح ملی «مدرسه اولیا» صبح یکشنبه به صورت وبیناری و همزمان با ۳۱ استان کشور، با حضور «علیرضا کاظمی» وزیر آموزش و پرورش، «نرگس دستیار» مدیرکل آموزش و پرورش گیلان، امام جمعه و فرماندار آستارا و جمعی از مسئولان محلی در این شهرستان برگزار و عملیات اجرایی این پروژه آموزشی آغاز شد.

در طرح ملی «مدرسه اولیا» که با هدف جلب مشارکت خانواده‌ها در ساخت مدارس به ویژه در مناطق کمتر برخوردار کشور طراحی شده است قرار است در ۳۱ استان ۳۲ مدرسه با همین عنوان و با محوریت همراهی والدین احداث شود.

مدرسه ۶ کلاسه «اولیا» در شهرستان آستارا در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۵۰۰ متر مربع و با شعار «مدرسه یاری، سرمایه‌گذاری برای فردا» ساخته خواهد شد.

ضرورت توسعه زیرساخت‌های آموزشی در راستای تحقق عدالت تربیتی

«نرگس دستیار» مدیرکل آموزش و پرورش گیلان در این مراسم با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های آموزشی در راستای تحقق عدالت تربیتی گفت: اولیای دانش‌آموزان و خیران با مشارکت در این طرح مردمی، آموزش و پرورش استان را در توسعه فضاهای آموزشی یاری کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش گیلان اجرای طرح «مدرسه اولیا» را گامی مهم در جهت توسعه مشارکت‌های مردمی در آموزش و پرورش دانست و گفت: این طرح می‌تواند الگویی مؤثر برای ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی در سراسر کشور باشد.

وی با بیان اینکه مدرسه اولیا با مشارکت اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس و خیرین ساخته می‌شود، افزود: در طرح ملی «مدرسه اولیا»، والدین دانش‌آموزان نه‌تنها در فرآیند تربیت، بلکه در تأمین زیرساخت‌های آموزشی نیز نقش‌آفرین می‌شوند.