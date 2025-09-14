تخصیص بیش از ۳ برابری اعتبارات عمرانی در ۵ ماه نخست امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، پروژه عمرانی در هر منطقه لوکوموتیو پیشرفت آن منطقه به شمار می‌رود و با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد درآمد دولت از مالیاتی و عوارض تأمین می‌شود، مردم انتظار دارند این پرداخت‌ها صرف عمران و آبادانی کشور شود.

سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا با توجه به تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۴ میزان ۵ از ۱۲ اعتبارات عمرانی در ۵ ماه امسال پرداخت شده است یا نه؟» اعلام کرد: اگرچه چنین تکلیفی در قانون بودجه سال جاری در خصوص اعتبارات عمرانی وجود ندارد، اما با توجه به اینکه جمع اعتبارات مصوب عمرانی در سال جاری برابر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است و از آنجایی که تخصیص ۵ ماهه اعتبارات بودجه عمومی برابر ۱۹۰.۷ بوده است، لذا نسبت مذکور در حدود ۳۲ درصد اعتبارات مصوب است که در سال‌های اخیر بی‌سابقه است. ضمن اینکه به استناد قانون، پرداخت‌ها متناسب با میزان وصولی و درآمدهاست.

چگونگی اولویت‌بندی اختصاص بودجه به طرح‌های عمرانی

سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به این پرسش که با توجه به کمبود منابع و محدودیت منابع، اولویت اختصاص بودجه به طرح‌های عمرانی چیست، آیا فقط اولویت منطقه‌ای است یا اولویت رشته‌های فعالیت و یا اولویت میزان و درصد پیشرفت طرح‌های عمرانی است؟ اعلام کرد: در طول سال اجرای بودجه و با توجه به وصول منابع بودجه عمومی برای طرح‌های عمرانی به صورت دوره‌ای بودجه در نظر گرفته می‌شود؛ با توجه به اینکه در این سازمان ۹ دفتر تخصصی (امور سلامت، امور انرژی، امور راه و ترابری و …) بودجه دستگاه‌های حوزه خود را بررسی می‌کنند، به هر دفتر سقف اعتبار اعلام می‌شود.

دفاتر تخصصی با توجه به اولویت‌های هر بخش و در تعامل با دستگاه‌های اجرایی، اعتبار تعلق‌گرفته به خود را میان طرح‌های مختلف همان حوزه توزیع می‌کنند؛ بنابراین تعیین اولویت توسط امور بخشی صورت می‌پذیرد که به صورت تخصصی مدیریت طرح‌های هر بخش را بر عهده دارند.

اگرچه اولویت‌های هر بخش و شاخص‌های تعیین کننده اولویت‌ها ممکن است متفاوت از سایر بخش‌ها باشد، اما به طور کلی مهم‌ترین شاخص‌ها برای تخصیص اعتبارات عمرانی را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

- پیشرفت فیزیکی طرح‌ها: هرچه پیشرفت فیزیکی طرح بالا باشد، در اولویت تخصیص اعتبار قرار دارد.

- طرح‌های مصوب سفرهای مقامات (مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور): در سفرهای مقامات، عمدتاً طرح‌هایی مصوب می‌شود که جزو اولویت‌های استان یا منطقه قرار دارد.

- طرح‌های مناطق سردسیر: با توجه به اینکه امکان پیشبرد عملیات اجرایی این طرح‌ها در فصل سرد سال با مشکل مواجه می‌شود، این طرح‌ها عمدتاً در اولویت تخصیص در نیمه نخست سال قرار دارند.

- طرح‌های مربوط به دانشگاه‌ها و مدارس: با توجه به اینکه عمدتاً در فصل تابستان مراکز آموزشی تعطیل هستند، تخصیص اعتبار به این حوزه‌ها نیز در اولویت تخصیص در نیمه نخست سال است.

- طرح‌هایی که در رفع فقر و محرومیت‌زدایی مؤثر هستند (مدارس سنگی و …)

- طرح‌هایی که در رفع تنش‌ها و چالش‌های کشور مؤثر هستند (رفع تنش آبی و …)

- طرح‌های که خدمات عمومی قابل توجه ارائه می‌دهند (بیمارستان‌ها و موارد مشابه)

در برخی موارد یک طرح از نظر چند شاخص در اولویت قرار دارد یا اینکه شاخص‌های مختلف در برهه‌های زمانی مختلف طرح‌ها را در اولویت متفاوتی قرار می‌دهند که همان‌طور که پیش‌تر نیز بیان شد، تصمیم‌گیری در خصوص اولویت قرار گرفتن یا نگرفتن برای تخصیص اعتبار با دفاتر تخصصی ذیربط در سازمان است.