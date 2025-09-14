  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۷

پیروزی محمد نخودی در مسابقات جهانی کشتی

محمد نخودی کشتی‌گیر وزن ۷۹ کیلوگرم در مسابقات قهرمانی جهان برابر حریفی از پورتوریکو پیروز میدان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جهانی کشتی آزاد به میزبانی کرواسی، در وزن ۷۹ کیلوگرم که ۲۷ شرکت کننده دارد، محمد نخودی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف میشل لابرویلا از پورتوریکو رفت که با نتیجه ۴ بر صفر پیروز میدان شد.

ماگومت اولویف از تاجیکستان و اسخربک گولایف از اسلواکی در گروه نخودی حضور دارند. احمد عثمانوف روس در آن‌سوی جدول حضور دارد.

محمد نخودی در حالی به مسابقات جهانی رسید که پس از مدت‌ها دوری به دلیل مصدومیت از ناحیه پا تحت عمل جراحی قرار گرفت و تمرینات خود را چند ماه پیش شروع کرد. پس از نارضایتی کادر فنی تیم ملی از عملکرد مهدی یوسفی و فریبرز بابایی در مسیر چرخه انتخابی تیم ملی، در نهایت محمد نخودی دارنده ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز جهان از سوی کادر فنی انتخاب شد.

پیش از این یونس امامی دیگر کشتی‌گیر کشورمان پیروز میدان شد و علی مؤمنی هم ضربه فنی شد.

سیده فرزانه شریفی

