به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جهانی کشتی آزاد در کرواسی، در وزن ۵۷ کیلوگرم علی مؤمنی در دور اول با نتیجه ۶ بر یک مقابل توماس ایپ از سوئیس پیروز شد. مؤمنی در دور دوم با نتیجه ۶ بر صفر و ضربه فنی مقابل رومن براوو یانگ از مکزیک مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حریف کره شمالی، مؤمنی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

این دومین کشتی‌گیر ایرانی است که از دور رقابت‌ها کنار می‌رود، پیش از این امیرمحمد یزدانی کشتی‌گیر وزن ۷۰ کیلوگرم کشورمان هم در دور نخست مقابل حریف آذربایجانی خود شکست خورد و با توجه به شکست حریفش از دور رقابت‌ها کنار رفت.