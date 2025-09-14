به گزارش خبرگزاری مهر، روز ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ با حضور شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست و رضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، تفاهمنامهای راهبردی مابین سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی منعقد خواهد شد که هدف آن تقویت همکاریهای مشترک در حوزه حفاظت از محیطزیست و توسعه گردشگری پایدار است.
این سند همکاری، با استناد به اصل پنجاهم قانون اساسی، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیطزیست و احکام برنامه هفتم توسعه تدوین شده و بر محورهایی همچون بهرهبرداری پایدار از تنوع زیستی، ترویج طبیعتگردی مسئولانه، توسعه مشاغل سبز و ثبت جهانی میراثهای طبیعی تمرکز دارد
از جمله برنامههای پیشبینیشده در چارچوب این تفاهمنامه میتوان به برگزاری دورههای تخصصی آموزشی، ایجاد و تقویت زیرساختهای پایدار گردشگری، پایش و ارزیابی منظم اثرات زیستمحیطی و اجتماعی فعالیتهای گردشگری و پیشگیری از آسیبهای ناشی از گردشگری بیضابطه اشاره کرد.
این تفاهمنامه که اعتبار آن چهار سال خواهد بود، با تشکیل کارگروه مشترک برای برنامهریزی، اجرا و نظارت همراه است و گزارش پیشرفت آن بهطور دورهای منتشر خواهد شد.
بیتردید، امضای این تفاهمنامه گامی مؤثر در مسیر همافزایی ظرفیتهای ملی برای حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی کشور و تحقق اهداف توسعه پایدار بهشمار میآید.
جزئیات تکمیلی این رویداد پس از برگزاری مراسم امضا اعلام خواهد شد.
