به گزارش خبرنگار مهر، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با هدف تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه حفاظت از محیط‌زیست و توسعه گردشگری پایدار، تفاهم‌نامه‌ای راهبردی امضا کردند.

سید رضا صالحی امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در جمعی از خبرنگاران با اشاره به اهمیت همکاری بین بخشی در حوزه محیط‌زیست و گردشگری گفت: ما دو نگاه در این حوزه داریم؛ نگاه اول حفاظت صرف از محیط‌زیست و نگاه دوم بهره‌برداری پایدار همراه با توجه به اقتصاد جوامع محلی است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که حفاظت و بهره‌برداری می‌توانند همزمان وجود داشته باشند.

وی افزود: دولت با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و ستاد مشترک، موضوعات کلان محیط‌زیستی از جمله فرونشست، حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی را دنبال می‌کند که حفاظت از آثار طبیعی و میراث فرهنگی، هویت و روح ایران را حفظ می‌کند.

صالحی‌امیری همچنین به ضرورت آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه گردشگری پایدار اشاره کرد و گفت: با همکاری محیط‌زیست، آموزش و پرورش، رسانه ملی و نخبگان، تلاش می‌کنیم نسل آینده را با اهمیت حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و فرهنگی کشور آشنا کنیم.

وی از برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری سبز خبر داد و گفت: در چارچوب تفاهم‌نامه، مراکز اقامتی، هتل‌ها و بوم‌گردی‌ها به سمت استفاده از انرژی پاک و کاهش آلودگی حرکت خواهند کرد تا گردشگری با حداقل تخریب و حداکثر بهره‌برداری پایدار انجام شود.

وزیر میراث‌فرهنگی در پایان تصریح کرد: تجربه جهانی نشان می‌دهد حفاظت از محیط‌زیست و بهره‌برداری پایدار از آن قابل جمع است و ما در این مسیر با هماهنگی دستگاه‌های مختلف، هم صیانت از طبیعت و میراث فرهنگی و هم بهره‌برداری اقتصادی و حمایت از جوامع محلی را دنبال می‌کنیم.