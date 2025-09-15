  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴

ضرورت توجه به گردشگری مسئولانه و سبز برای حفاظت از محیط زیست

ضرورت توجه به گردشگری مسئولانه و سبز برای حفاظت از محیط زیست

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به افزایش تهدیدهای اقلیمی و خشک شدن تالاب‌ها، بر ضرورت همکاری بین‌بخشی برای حفاظت از محیط زیست و توسعه گردشگری پایدار و سبز تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با هدف تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه حفاظت از محیط‌زیست و توسعه گردشگری پایدار، تفاهم‌نامه‌ای راهبردی امضا کردند.

شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در جمعی از خبرنگاران با اشاره به اهمیت همکاری میان دستگاه‌ها گفت: این تفاهم‌نامه گامی برای ارتقای گردشگری مسئولانه و پایدار در مناطق طبیعی کشور و همچنین توسعه آموزش و فرهنگ محیط‌زیستی است.

وی افزود: دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور همواره بر توسعه پایدار و گردشگری پایدار تأکید دارند و ما معتقدیم حفاظت از محیط‌زیست باید با بهره‌برداری اقتصادی و توجه به منافع جوامع محلی پیوند بخورد.

انصاری همچنین از برنامه‌های ترمیم و احیای مناطقی که آسیب دیده‌اند خبر داد و گفت: برخی مناطق به صورت پایلوت در دستور کار قرار گرفته‌اند و هوشمندسازی پایش‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین برای مدیریت و برخورد با تخلفات در دستور کار قرار دارد. بنابراین با این رویکرد، هم توسعه گردشگری پایدار و هم حفاظت از محیط‌زیست کشور به صورت همزمان ممکن خواهد شد.

حفاظت تالاب‌ها و گردشگری پایدار

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، با ابراز نگرانی از وضعیت شکننده زیست‌بوم‌ها، به‌ویژه تالاب‌های ایران، خواستار اتخاذ رویکردی جامع و مسئولانه در حوزه گردشگری و حفاظت از منابع طبیعی شد و گفت: ایران با چالش‌های جدی ناشی از تغییرات اقلیمی، افزایش دما در منطقه غرب آسیا و کاهش حق‌آبه زیست‌محیطی مواجه است که منجر به خشکیدگی تالاب‌ها و زیستگاه‌های حساس شده است.

انصاری با اشاره به وجود ۳۲۷ منطقه و ۲۲۶ تالاب ثبت‌شده در کشور، تأکید کرد: مرز بین بهره‌برداری پایدار و بهره‌کشی در طبیعت بسیار باریک است و هرگونه توسعه باید با حساسیت بالا و در چارچوب ضوابط دقیق صورت گیرد.

وی همچنین ادامه داد: رویکرد جهانی امروز در حوزه حفاظت از محیط زیست، پیوند آن با اقتصاد و معیشت محلی است. به همین دلیل، باید «اقتصاد حفاظت» با مشارکت جوامع محلی در اولویت قرار گیرد و به گردشگری مسئولانه و سبز به‌عنوان یکی از ابزارهای هم‌افزا نگاه شود.

انصاری از مشکلات جدی در مدیریت پسماند در مناطق طبیعی و گردشگری سخن گفت و اظهار داشت: سواحل و مناطق تفرجگاهی ما مملو از زباله‌اند. این آلودگی‌ها نه تنها تهدیدی برای محیط زیست، بلکه لطمه‌ای به زیبایی بصری و صنعت گردشگری کشور هستند.» او پیشنهاد کرد که عوارض پسماند به طور مشخص برای حفاظت و مدیریت گردشگری در این مناطق در نظر گرفته شود.

رئیس سازمان محیط زیست همچنین از فصل حساس تولیدمثل جانوران در برخی مناطق کشور یاد کرد و افزود: ورود حجم زیاد گردشگران به زیستگاه‌ها در این فصل می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کند. آموزش تورهای طبیعت‌گردی و مردم باید جدی گرفته شود تا رفتارهای مسئولانه در قبال طبیعت نهادینه شود.

وی از آغاز پروژه هوشمندسازی پارک ملی گلستان خبر داد و گفت: تعارضات در این منطقه زیاد بوده و اقدامات حفاظتی باید با استفاده از فناوری‌های نوین تقویت شود.

در پایان، شینا انصاری اعلام کرد: کارگروهی مشترک برای تدوین ضوابط و مقررات جدید در حوزه بارگذاری در مناطق حساس تشکیل خواهد شد تا از بروز خطرات زیست‌محیطی مانند فرونشست زمین جلوگیری شود.

کد خبر 6590037

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها