ضرورت توجه به گردشگری مسئولانه و سبز برای حفاظت از محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با هدف تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه حفاظت از محیط‌زیست و توسعه گردشگری پایدار، تفاهم‌نامه‌ای راهبردی امضا کردند.

شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در جمعی از خبرنگاران با اشاره به اهمیت همکاری میان دستگاه‌ها گفت: این تفاهم‌نامه گامی برای ارتقای گردشگری مسئولانه و پایدار در مناطق طبیعی کشور و همچنین توسعه آموزش و فرهنگ محیط‌زیستی است.

وی افزود: دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور همواره بر توسعه پایدار و گردشگری پایدار تأکید دارند و ما معتقدیم حفاظت از محیط‌زیست باید با بهره‌برداری اقتصادی و توجه به منافع جوامع محلی پیوند بخورد.

انصاری همچنین از برنامه‌های ترمیم و احیای مناطقی که آسیب دیده‌اند خبر داد و گفت: برخی مناطق به صورت پایلوت در دستور کار قرار گرفته‌اند و هوشمندسازی پایش‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین برای مدیریت و برخورد با تخلفات در دستور کار قرار دارد. بنابراین با این رویکرد، هم توسعه گردشگری پایدار و هم حفاظت از محیط‌زیست کشور به صورت همزمان ممکن خواهد شد.

حفاظت تالاب‌ها و گردشگری پایدار

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، با ابراز نگرانی از وضعیت شکننده زیست‌بوم‌ها، به‌ویژه تالاب‌های ایران، خواستار اتخاذ رویکردی جامع و مسئولانه در حوزه گردشگری و حفاظت از منابع طبیعی شد و گفت: ایران با چالش‌های جدی ناشی از تغییرات اقلیمی، افزایش دما در منطقه غرب آسیا و کاهش حق‌آبه زیست‌محیطی مواجه است که منجر به خشکیدگی تالاب‌ها و زیستگاه‌های حساس شده است.

انصاری با اشاره به وجود ۳۲۷ منطقه و ۲۲۶ تالاب ثبت‌شده در کشور، تأکید کرد: مرز بین بهره‌برداری پایدار و بهره‌کشی در طبیعت بسیار باریک است و هرگونه توسعه باید با حساسیت بالا و در چارچوب ضوابط دقیق صورت گیرد.

وی همچنین ادامه داد: رویکرد جهانی امروز در حوزه حفاظت از محیط زیست، پیوند آن با اقتصاد و معیشت محلی است. به همین دلیل، باید «اقتصاد حفاظت» با مشارکت جوامع محلی در اولویت قرار گیرد و به گردشگری مسئولانه و سبز به‌عنوان یکی از ابزارهای هم‌افزا نگاه شود.

انصاری از مشکلات جدی در مدیریت پسماند در مناطق طبیعی و گردشگری سخن گفت و اظهار داشت: سواحل و مناطق تفرجگاهی ما مملو از زباله‌اند. این آلودگی‌ها نه تنها تهدیدی برای محیط زیست، بلکه لطمه‌ای به زیبایی بصری و صنعت گردشگری کشور هستند.» او پیشنهاد کرد که عوارض پسماند به طور مشخص برای حفاظت و مدیریت گردشگری در این مناطق در نظر گرفته شود.

رئیس سازمان محیط زیست همچنین از فصل حساس تولیدمثل جانوران در برخی مناطق کشور یاد کرد و افزود: ورود حجم زیاد گردشگران به زیستگاه‌ها در این فصل می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کند. آموزش تورهای طبیعت‌گردی و مردم باید جدی گرفته شود تا رفتارهای مسئولانه در قبال طبیعت نهادینه شود.

وی از آغاز پروژه هوشمندسازی پارک ملی گلستان خبر داد و گفت: تعارضات در این منطقه زیاد بوده و اقدامات حفاظتی باید با استفاده از فناوری‌های نوین تقویت شود.

در پایان، شینا انصاری اعلام کرد: کارگروهی مشترک برای تدوین ضوابط و مقررات جدید در حوزه بارگذاری در مناطق حساس تشکیل خواهد شد تا از بروز خطرات زیست‌محیطی مانند فرونشست زمین جلوگیری شود.