به گزارش خبرنگار مهر، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با هدف تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه حفاظت از محیط‌زیست و توسعه گردشگری پایدار، تفاهم‌نامه‌ای راهبردی امضا کردند.

این تفاهم‌نامه با حضور شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، و رضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، منعقد شد.

براساس اصل پنجاهم قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و احکام برنامه هفتم توسعه در این تفاهم نامه تدوین گردیده است.

تمرکز اصلی این سند همکاری، بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی، ترویج طبیعت‌گردی مسئولانه، توسعه مشاغل سبز و ثبت جهانی میراث‌های طبیعی است. در چارچوب آن، برنامه‌هایی همچون برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی، ایجاد و تقویت زیرساخت‌های پایدار گردشگری، پایش و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی فعالیت‌های گردشگری و پیشگیری از آسیب‌های گردشگری بی‌ضابطه پیش‌بینی شده است.

این تفاهم‌نامه چهار ساله، با تشکیل کارگروه مشترک برای برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت همراه است و گزارش پیشرفت آن به‌طور دوره‌ای منتشر خواهد شد. امضای این سند گامی مهم در هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی برای حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی کشور و تحقق اهداف توسعه پایدار به شمار می‌آید.