۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۴

۶ واحد تولیدی و صنعتی پلدختر اخطاریه زیست‌محیطی گرفتند

خرم‌آباد - مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان، گفت: شش واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی پلدختر به دلیل رعایت‌نکردن ضوابط زیست‌محیطی، اخطاریه گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در سخنانی، اظهار داشت: در پی پایش‌های مستمر کارشناسان و مأموران اجرایی اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان پلدختر بر وضعیت زیست‌محیطی واحدهای تولیدی صنعتی خدماتی حوزه این شهرستان، عملکرد و وضیعت این واحدها موردبررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این نظارت‌ها پس از بررسی، تعداد شش واحد تولیدی صنعتی خدماتی، به دلیل رعایت‌نکردن ضوابط زیست‌محیطی اخطاریه زیست‌محیطی دریافت کردند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان، ادامه داد: این واحدها در صورت عدم اصلاح عملکرد در پایان مهلت اعطایی، در لیست صنایع آلاینده قرار گرفته و ملزم به پرداخت عوارض آلایندگی و مالیات سبز خواهند شد.

فرمان پور، بیان داشت: تمامی واحدهای فعال در حوزه صنعت، تولید و خدمات می‌بایست شرایط و ضوابط زیست‌محیطی را رعایت کرده و وضیعت زیست‌محیطی واحد و عدم آلایندگی را احراز کنند در صورت عدم اقدام در تعیین وضیعت آلایندگی و خوداظهاری، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند.

وی ضمن بیان اینکه همه واحدهای تولیدی و صنعتی استان تحت پایش و نظارت هستند، گفت: اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان لرستان و واحدهای تابعه علاوه بر پایش‌های دوره‌ای صنایع، نظارت لازم را در ایام تعطیل و حتی در ایام شب بر واحدهای صنعتی دارد و با هر گونه اقدام غیرقانونی که سلامت شهروندان را به خطر اندازد با هماهنگی مراجع محترم قضائی اقدامات قانونی را انجام خواهد داد.

