پلمپ کارخانه تولید خوراک آبزیان در شهرستان لردگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان در این باره گفت: این واحد صنعتی با وجود دریافت تذکرات قبلی از سوی دادستانی مبنی بر رفع نقص و توقف انتشار آلایندگی، در مهلت مقرر نسبت به اصلاح فرآیندها و رعایت ضوابط محیطزیستی اقدام ننمود.
وی گفت: با توجه به بیتوجهی مدیر کارخانه به اخطارهای قانونی و استمرار انتشار بوی نامطبوع، با دستور قضایی، این واحد توسط همکاران حفاظت محیطزیست شهرستان لردکان پلمپ شد.
کریمی افزود: هدف از این اقدام، صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از آسیب به سلامت ساکنان منطقه و محیطزیست است.
وی بیان کرد: بدیهی است این کارخانه تا زمان رفع کامل نواقص، حذف آلایندگی و اخذ تأییدیه از ادارهکل حفاظت محیطزیست، اجازه فعالیت نخواهد داشت.
