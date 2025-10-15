به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری، از انجام بیش از ۵۷۰ گشت و پایش زیستمحیطی در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت ۱۶ واحد آلاینده جدید شناسایی، ۳۴ واحد آلاینده غیرمجاز جمعآوری و ۴ واحد متخلف پلمب شدهاند.
مهدی حیدری، فرماندار پاکدشت در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت مقابله جدی با آلایندگیهای صنعتی و صیانت از سلامت عمومی اظهار داشت: حفاظت از محیط زیست وظیفهای ملی و اجتماعی است و هیچگونه مماشاتی با واحدهای آلاینده صورت نخواهد گرفت.
وی با تشریح عملکرد ششماهه اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گفت: طی نیمه نخست سال ۱۴۰۴، ۵۷۲ مورد گشت و پایش از صنایع شهرستان انجام شد که بر اساس نتایج این نظارتها، ۲۶۵ واحد آلاینده اخطاریه دریافت کردند و ۱۶ واحد آلاینده جدید نیز شناسایی شدند. در همین مدت، ۳۴ واحد آلاینده غیرمجاز جمعآوری و ۴ واحد متخلف پلمب شدند.
فرماندار پاکدشت ادامه داد: رسیدگی به شکایات مردمی از اولویتهای مهم محیط زیست شهرستان است و طی این مدت به ۸ مورد شکایت مرتبط با آلودگی رسیدگی شده است. همچنین ۱۶۲ استعلام زیستمحیطی برای توسعه، تغییر خط تولید و افزایش ظرفیت صنایع بررسی و در موارد منطبق با ضوابط با نظر مثبت صادر شده است.
حیدری افزود: اقدامات اصلاحی صنایع در راستای کاهش آلایندگی در دستور کار قرار دارد و در همین راستا، ۷ واحد صنعتی آلاینده نسبت به نصب سیستم فیلتراسیون اقدام کردند که گامی مؤثر در بهبود شرایط زیستمحیطی محسوب میشود. علاوه بر این، ۲۲۱ مورد خوداظهاری از سوی صنایع ثبت و مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی از رهاسازی ۱۸ گونه حیات وحش در طبیعت پاکدشت خبر داد و بیان کرد: گونههای رهاسازیشده شامل پرندگان شکاری نظیر سارگپه، جغد، دلیچه، قرقی، سبزقبا، بوتیمار، حواصیل و همچنین گونههایی چون میمون، روباه و مار بوده که پس از تیمار و مراقبت با رعایت ملاحظات زیستمحیطی به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شدند.
فرماندار پاکدشت با تأکید بر لزوم همکاری مردم و دستگاههای اجرایی در حفظ محیط زیست گفت: پاکدشت بهواسطه ظرفیتهای صنعتی و جمعیتی نیازمند نظارت دقیقتر است و مجموعه فرمانداری و اداره محیط زیست شهرستان تلاش میکنند ضمن حمایت از تولید، سلامت شهروندان و کیفیت زندگی مردم را در اولویت قرار دهند.
