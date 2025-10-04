به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست هم‌اندیشی با موضوع «پایش آلایندگی صنایع و تقویت نظارت‌های زیست‌محیطی» که با حضور صدیقه ترابی معاون محیط زیست انسانی و جمعی از مدیران کل استانی سامان حفاظت محیط زیست برگزار شد، آخرین رویکردها و راهکارهای نوین برای ارتقای نظام پایش آلایندگی صنایع و بهبود فرآیند نظارت بر فعالیت‌های صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.

ترابی در سخنان خود با تأکید بر اهمیت کاهش اثرات مخرب زیست‌محیطی صنایع، خواستار همکاری نزدیک‌تر دستگاه‌های اجرایی و استانی در زمینه پایش و کنترل آلاینده‌ها شدند.

مدیران استانی نیز ضمن ارائه گزارشی از تجربیات، چالش‌ها و ظرفیت‌های موجود در استان‌ها، پیشنهادهایی برای بهبود سازوکارهای نظارتی و تقویت زیرساخت‌های پایش آلایندگی مطرح کردند.

این نشست که در فضایی تعاملی برگزار شد، زمینه‌ای برای تبادل تجربیات و بررسی راهکارهای اجرایی و عملیاتی در جهت ارتقای کیفیت نظارت بر صنایع و حفاظت از محیط زیست کشور فراهم آورد.