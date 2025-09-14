وظیفه عقیدتی سیاسی پررنگ کردن مبانی دین در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی ظهر شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان فارس، گفت: امروز فراجا به ملت ایران عشق می‌ورزد و هر چه هم جلوتر می‌رویم این عشق به مردم تقویت می‌شود و شهروندان مطمئن باشند که نیروهای خدوم ما شبانه روز تلاش می‌کنند که آنان در امنیت کامل بتوانند زندگی بسیار خوبی داشته باشند.

وی با بیان اینکه علما در حقیقت استمرار دهنده راه انبیا هستند، ادامه داد: تکلیفی (دعوت انسان‌ها به دین خدا) که خدا بر دوش پیغمبران گذاشت یک تکلیف بسیار سنگین و دشوار بود که پیغمبر زیر بار این مسئولیت فرمودند؛ پیر شدم.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی کل کشور با اشاره به اینکه مبانی مهمترین رکن دین، توحید است، افزود: در حقیقت پیغمبران آمدند خدا را در زندگی انسان‌ها پر رنگ کنند و خدا در مباحث دنیایی نیز دیده بشود.

حجت‌الاسلام شیرازی گفت: انقلاب، زمینه را برای گسترش تبلیغات روحانیون آماده کرد و این درب را باز کرد که روحانیت در جامعه دین را پررنگ کنند.

وی ادامه داد: از همان آغاز در نیروهای مسلح عقیدتی سیاسی شکل گرفت و وظیفه این بود که پایه‌های‌های اعتقادی را محکم کنند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی کل کشور افزود: تجهیزات نظامی ما نسبت به دوران جنگ پیشرفت گسترده‌ای داشته و رشد آن بسیار بازدارنده بوده است که دنیا هم متوجه این مسئله شده است.

حجت‌الاسلام شیرازی گفت: نیروهای مسلح مثل یک پرنده‌اند و دو بال دارند که یک بال موشک، پهباد و تجهیزات نظامی است و یک بال هم توحید و ارتباط با خدا و دعا و تقواست.

وی ادامه داد: آن چیزی که ما را در دنیا غالب کرد و دنیا از جمهوری اسلامی می ترسد، همان معنویت و عشق به خدا و قرآن است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی کل کشور افزود: زمانی ما در سازمان عقیدتی سیاسی می‌توانیم ادعا کنیم که در فراجا موفق بوده‌ایم که سلسله مراتب را زندگی و در محیط کار رعایت کنیم.

حجت‌الاسلام شیرازی گفت: امروز دشمن با تمام توان وارد میدان شده است که زیربنای فکری ما را بزند و وظیفه ماست که با تمام قدرت در صحنه باشیم و نگذاریم این مسئله ضعیف شود و این قدرت با حضور دائمی، تلاش شبانه روزی و برنامه‌ریزی دقیق و کار کردن بر روی نیازمندی‌های جامعه تقویت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ما در سازمان عقیدتی سیاسی باید در زمینه جنگ ترکیبی با تمام قدرت وارد میدان شویم و نگذاریم این قدرت ضعیف شود، تصریح کرد: اگر در جامعه دیدید امر به معروف و نهی از منکر و همچنین حجاب ضعیف است من و شما عزیزان باید این مسئله را پررنگ کنیم.