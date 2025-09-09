شهدا سرمایه عزت و اقتدار نظام اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی شیرازی ظهر سه شنبه در جمع کارکنان انتظامی، خانواده شهدا، جانبازان، ایثارگران، آزادگان وخانوادههای متوفیان خدمتی ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت هفته وحدت گفت: حضور در جمع فرماندهان، کارکنان انتظامی و خانوادههای معظم شهدا مایه افتخار است و این ایام خجسته، فرصتی برای بازخوانی نقش اسلام و انقلاب در هدایت جامعه محسوب میشود.
وی با یادآوری رشادتهای شهدا بهویژه شهدای انتظامی در حوادث اخیر افزود: شهدای انتظامی از یگانهای مختلف با ایثار جان خود عزت و اقتدار نظام اسلامی را تثبیت کردند و یاد آنان همواره در دلها زنده است.
رئیس عقیدتی سیاسی فراجا به بازدید خود از مجروحان در بیمارستانها اشاره کرد و گفت: مجروحان با روحیهای مومنانه بر ادامه راه ایستادگی تأکید داشتند؛ این روحیه برگرفته از فرهنگ عاشورایی است.
حجتالاسلام علی شیرازی با اشاره به دیدارهای خود با خانوادههای معظم شهدا اظهار داشت: پدران و مادران شهدا با صلابت مثالزدنی، فرزندان خود را فدای اسلام کردهاند و این عزت و شرف برای نظام جمهوری اسلامی بیبدیل است.
وی با ذکر خاطراتی از شهید سلیمانی و شهدای بزرگ انقلاب اسلامی ادامه داد: هر شهید چراغی است که راه حقیقت را روشن میکند و همانگونه که امیرالمؤمنین (ع) فرمودهاند، شهدا از اولیای الهیاند و ما باید با این نگاه به نیروهای انتظامی و مدافعان امنیت بنگریم.
رئیس عقیدتی سیاسی فراجا با تأکید بر ضرورت نگاه معنوی به جامعه گفت: آنچه شهید سلیمانی نیز بارها بیان میکرد، توجه به کرامت انسانی حتی در قبال کسانی بود که ظاهر متفاوتی داشتند و این منش پیامبر (ص) و اهلبیت (ع) است.
حجتالاسلام شیرازی با بیان اینکه مأموریت فراجا تنها در برقراری امنیت خلاصه نمیشود، افزود: ما موظفیم در مسیر هدایت جامعه حرکت کنیم و با عشق، صبر و اخلاق اسلامی به مقابله با ناهنجاریها بپردازیم؛ همانگونه که پیامبر (ص) در برابر جاهلان با دعا و مهربانی برخورد میکردند.
رئیس عقیدتی سیاسی فراجا در ادامه، مردم را ولینعمت نظام اسلامی دانست و تصریح کرد: مسئولان در جمهوری اسلامی خادم مردم هستند و باید در برابر آنان با نهایت تواضع و خدمتگزاری رفتار کنند.
وی با اشاره به نقش حیاتی نیروهای انتظامی در تأمین امنیت کشور گفت: امنیت امروز مرهون بیداری و ایثار کارکنان انتظامی است. دشمنان بارها تلاش کردهاند با تبلیغات و حملات سازمانیافته جایگاه این نیرو را تضعیف کنند، اما حوادث اخیر نشان داد مردم بیش از گذشته به اهمیت نقش انتظامی پی بردهاند.
رئیس عقیدتی سیاسی فراجا در پایان ضمن قدردانی از فرماندهان، کارکنان و خانوادههای شهدا خاطرنشان کرد: امروز دشمنان انقلاب هرگز توان مقابله با اقتدار جمهوری اسلامی را ندارند و همانطور که در ۴۶ سال گذشته فتنهها و جنگها را پشت سر گذاشتیم، با هدایتهای رهبر معظم انقلاب و همت نیروهای انتظامی و مسلح، روز به روز شاهد عزت و اقتدار بیشتر ایران اسلامی خواهیم بود.
گفتنی است، در پایان این مراسم از تعدادی از خانواده شهدا، جانبازان، ایثارگران، آزادگان وخانوادههای متوفیان خدمتی تجلیل به عمل آمد.
