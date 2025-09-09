وظیفه اصلی نیروی انتظامی پاسداری از حقوق مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شیرازی ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گیلان با تبریک ولادت نبی مکرم اسلام (ص) اظهار کرد: نیروی انتظامی در سال‌های اخیر با تلاش‌های شبانه‌روزی توانسته است جایگاه خود را در میان مردم بیش از گذشته ارتقا دهد و محبوبیت آن به ویژه در جریان حوادث و آشوب‌های اخیر دوچندان شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با قدردانی از اعتماد رهبر معظم انقلاب به مجموعه‌های نظامی و انتظامی اظهارداشت: این اعتماد سرمایه‌ای بزرگ است و باید قدردان آن باشیم؛ زیرا دشمنان همواره در پی ضربه زدن به این اعتماد هستند.

وی با اشاره به نقش مهم نیروهای مسلح در تأمین امنیت کشور گفت: حضور سپاه، ارتش و فراجا در کنار یکدیگر نشان‌دهنده هم‌افزایی ارزشمندی است که پشتوانه‌ای مطمئن برای نظام اسلامی به شمار می‌آید.

حجت‌الاسلام شیرازی با بیان اینکه وظیفه اصلی نیروی انتظامی پاسداری از حقوق مردم و ایجاد امنیت اجتماعی است تاکید کرد: روحانیت همواره در کنار نیروهای مسلح قرار دارد.

حضور روحانیون در کنار نیروهای مسلح تقویت کننده ایمان است

«آیت الله رسول فلاحتی» نماینده ولی فقیه در استان گیلان نیز در ابتدای این نشست اظهار کرد: اتحاد روحانیت و نیروهای نظامی و انتظامی پشتوانه‌ای قوی برای دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی است و نباید این سرمایه عظیم را کم‌رنگ کنیم.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به سابقه ارتباط نزدیک خود با مجموعه‌های سپاه، ارتش و فراجا گفت: تجربه‌های گذشته نشان داده است که هر جا این همکاری تقویت شده، توفیقات بزرگی نصیب کشور شده است.

امام جمعه شهر رشت مرزبانی را از جمله بخش‌های کمتر دیده شده در استان گیلان دانست و بیان داشت: بسیاری از مردم شاید ندانند که گیلان علاوه بر مرز زمینی، بیش از ۳۰۰ کیلومتر مرز آبی دارد که حفاظت از آن برعهده مرزبانی است و این تلاش‌ها جای قدردانی دارد.

نماینده ولی فقیه در گیلان افزود: امروز فراجا و مرزبانی با وجود محدودیت‌ها و کمبودها، با تلاش مضاعف امنیت را در نقاط مختلف استان برقرار کرده‌اند.

وی با قدردانی از حضور رئیس عقیدتی سیاسی فراجا و همراهی روحانیون در این عرصه گفت: حضور روحانیون در کنار نیروهای مسلح تقویت‌کننده ایمان، روحیه و انگیزه خدمت در میان کارکنان است و این پیوند باید روزبه‌روز عمیق‌تر شود.

آیت‌الله فلاحتی در پایان خاطرنشان کرد: همه ما وظیفه داریم در جهت رضای خداوند و جلب رضایت مردم گام برداریم؛ چراکه امنیت پایدار جز با همراهی مردم، حمایت از نیروهای خدوم انتظامی و اتکا به ایمان الهی محقق نمی‌شود.